Áries 21/03 a 20/04 Procure renovar projetos que envolvam o círculo íntimo de amizades nesta fase. Uma energia poderosa tende a permear as interações sociais e os laços afetivos, aprofundando as conexões emocionais e motivando ações em grupo.

Touro 21/04 a 20/05 Busque se abrir às mudanças. A influência da Lua pela área do cotidiano pode promover um olhar sensível para as demandas e as parcerias desenvolvidas no dia a dia, o que lhe faz articular ações de impacto positivo na qualidade das rotinas.

Gêmeos 21/05 a 20/06 É preciso valorizar a diversidade de pensamento e transmitir solidariedade. O momento pode favorecer a fruição de atividades prazerosas, o que lhe proporciona experiências transformadoras, pois a Lua na área social se harmoniza com Plutão, Vênus e Marte no setor da espiritualidade.

Câncer 21/06 a 22/07 Tente aperfeiçoar os recursos patrimoniais. A harmonia lunar com Plutão, Vênus e Marte no circuito da vida íntima pode favorecer o aprofundamento dos vínculos familiares, enquanto você fica mais engajada na gestão do lar, o que ajuda a lidar com momentos transformadores.

Leão 23/07 a 22/08 Convém valorizar os intercâmbios culturais. Sua capacidade de extroversão pode se revestir de magnetismo e de viés argumentativo que enriquece os debates, já que a Lua na área comunicativa se harmoniza com Plutão, Vênus e Marte no setor de relacionamentos.

Virgem 23/08 a 22/09 A articulação de ações com o entorno imediato tende a levar a resultados concretos. Sua capacidade de transformação pode ser evidenciada na gestão do mundo material, o que contribui para potencializar recursos e o patrimônio como um todo.

Libra 23/09 a 22/10 Você tende a ser guiada por uma energia intensa frente aos seus objetivos e na articulação interpessoal, levando à fruição de experiências transformadoras para sua vida, visto que a Lua se harmoniza com Plutão, Vênus e Marte entre seu signo e o setor relacionado aos prazeres e ao social.

Escorpião 23/10 a 21/11 Momento oportuno para o recolhimento e a introspecção em um percurso de autocuidado e fortalecimento interior. Os encontros desse astro com Plutão, Vênus e Marte no setor doméstico tende a favorecer acordos familiares e o usufruto de prazeres em companhias seletas.

Sagitário 22/11 a 21/12 Procure demonstrar capacidade de escuta, buscando aprofundar os vínculos fraternos. Este momento astrológico tende a favorecer a articulação coletiva em busca de aprendizado, além da soma de talentos diversos em prol de objetivos em comum.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Tente melhorar suas vocações. Momento favorável para se concentrar nos seus objetivos, valorizando as habilidades para aproveitar as situações e transformando desafios em oportunidades, já que a Lua na casa do trabalho se harmoniza a Plutão, Vênus e Marte no setor material.

Aquário 21/01 a 18/02 Os horizontes existenciais podem se expandir e motivam você a buscar experiências que lhe elevem como pessoa, o que favorece percursos de autoconhecimento e lazeres culturais, já que a Lua no setor espiritual se harmoniza a Plutão, Vênus e Marte em seu signo.