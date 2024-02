Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 27 de fevereiro (27/02)

Foto: José de Holanda/Divulgação Grupo Barbatuques estreia em Fortaleza com duas apresentações no Theatro José de Alencar; confira datas e horários

Os ingressos para o show do Barbatuques em Fortaleza já estão à venda. O grupo comemora 25 anos com turnê que passa por 15 cidades, a exemplo de Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O repertório explora as potencialidades do coletivo e traz um apanhado da discografia, com faixas como "Barbapapa's Groove", "Baianá" e "Natureza", feita em parceria com Russo Passapusso.

R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) Ingressos disponíveis no Sympla



Pré-estreia

Acontece nesta terça-feira, 27, a pré-estreia da série televisiva "Se Avexe Não". A produção é composta por atores cearenses e tem no elenco Luciana Vieira, Victor Costa Lopes e Wislan Esmeraldo. A obra conta a história de uma família que, apesar das inúmeras diferenças, é obrigada a dividir a mesma casa em busca de cortar gastos para superar a crise econômica. O filme tem estreia nacional no dia 6 de março, às 21 horas, na TV Brasil (EBC), canal 3.

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito; retirada de ingresso na bilheteria uma hora antes do início da sessão

Inscrições

O Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo divulga as inscrições gratuitas para o Edital Programa de Residências e Intercâmbios Artístico. Com duas modalidades, intituladas "Flecha" e "Transmigrar", o equipamento visa selecionar quatro artistas com uma bolsa de R$5 mil, que integrarão o segundo ciclo de residências do local entre abril e maio. A chamada é aberta para artistas visuais, maiores de 18 anos, que evoquem as visualidades através das mais distintas linguagens e técnicas artísticas.

até 10 de março Inscrições e mais infos: mapacultural.secult.ce.gov.br





Fortalezas

Inicia nesta terça-feira, 27, o seminário "Fortalezas". A programação on-line é composta por fotógrafas do coletivo Sol para Mulheres e busca aproximar as reflexões teóricas das produções artísticas. A abertura do evento será realizada pela pesquisadora Maíra Gamarra. Os encontros seguem até quinta-feira, 29.

terça-feira, 27, das 19h às 20 horas Onde: www.youtube.com/@imagembrasil

Xógum

A série histórica "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" estreia no catálogo da Star . Baseada no clássico da literatura homônimo de James Clavell, a produção mostra o senhor de guerra Yoshii Toranaga na luta por sua vida enquanto seus inimigos do Conselho de Regentes se unem contra ele. A história é ambientada no Japão, no ano de 1600.

Onde: Star+

