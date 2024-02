Seminário virtual de fotografia apresenta várias 'Fortalezas'

Foto: Lorena Armond/ Divulgação Seminário virtual de fotografia mergulha em múltiplas "Fortalezas"

Com a proposta de apresentar e refletir as múltiplas faces do espaço urbano que compõem o cotidiano de Fortaleza por meio da fotografia, o seminário “Fortalezas” acontece de forma gratuita e on-line entre os dias 27 e 29 de fevereiro.

A programação, que pretende aproximar reflexões teóricas com produções artísticas, é composta por fotógrafas do coletivo Sol para Mulheres, responsável pelo projeto e seminário, e palestrantes convidadas.

A ideia é levar o público a reconhecer a paisagem de Fortaleza a partir das suas formas de apropriação.

O evento será transmitido pelo YouTube a partir do canal da Imagem Brasil Galeria, com acessibilidade em Libras, sempre a partir das 19 horas.

O seminário faz parte do projeto de mesmo nome, apoiado pelo IX Edital das Artes de Fortaleza, promovido pela Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor).

A ideia é criar uma proposta visual, com imagens e textos, e produzir três cadernos com as temáticas: a cidade e seus símbolos; a cidade e suas memórias; e a cidade e seus desejos.

A curadoria da programação, que começa nesta terça-feira, 27, teve apoio da pesquisadora Maíra Gamarra, responsável pela abertura do evento ao lado da coordenadora do projeto, Patrícia Veloso, e de fotógrafas integrantes. O seminário também terá a participação da socióloga Glória Diógenes e a artista visual Waléria Américo.

Seminário online “Fortalezas”

Quando: 27 a 29 de fevereiro, a partir das 19 horas

27 a 29 de fevereiro, a partir das 19 horas Onde: Canal YouTube da Imagem Brasil Galeria

Canal YouTube da Imagem Brasil Galeria Gratuito

Acessibilidade: Intérprete de Libras

Confira a programação completa:



Abertura – Maíra Gamarra

Quando: terça-feira, 27, das 19h às 20 horas

Link de Acesso: Seminário Fortalezas - 27/02/24 com Maíra Gamarra - YouTube

Segundo Encontro – Glória Diógenes

Quando: quarta-feira, 28, das 19h às 20 horas

Link de Acesso: Seminário Fortalezas - 28/02/24 com Glória Diógenes - YouTube

Encerramento – Waléria Américo



Quando: quinta-feira, 28, das 19h às 20 horas

Link de Acesso: Seminário Fortalezas - 29/02/24 com Waléria Américo - YouTube

