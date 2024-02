Dragão recebe exposição gratuita de bordado, gravura e prataria

Foto: Divulgação/Paulo Marcelo Bordado de Francisca Azevedo homenageia arquiteto Fausto Nilo

A mostra coletiva “Patrimônios, Memórias, Artes e Ofícios“ será aberta nesta quarta-feira, 28, às 19 horas no Museu da Cultura Cearense, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, celebrando os 20 anos de atuação da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho na educação patrimonial.

A exposição gratuita, uma parceria entre a Escola e o Centro Dragão do Mar, tem como recorte a produção autoral dos jovens artistas que participaram das formações nas áreas de Conservação e Restauração de Ofícios, promovidas pelo equipamento cultural. Os trabalhos reunidos utilizaram técnicas tradicionais da gravatura, prataria artesanal e bordado.

Uma das obras expostas é o bordado “Linhas de Fausto Nilo”, feita em 2022 por alunos do curso que ensina a técnica, se inspirando em desenhos do artista e arquiteto, sob a curadoria da professora Iara Reis. Outro bordado, “Linda. fé e festa”, homenageia o Mestre da Cultura João Pedro de Juazeiro.

Obras originais de grandes artistas como Chico da Silva, Descartes Gadelha, Min e Vando Figueirêdo, que foram restauradas pelos alunos da Escola, também compõem a mostra. Registros fotográficos do projeto Patrimônio Para Todos (PPT), mostrando as atividades e formações realizadas pelo equipamento, finalizam os trabalhos que estarão na exposição.

Abertura da Exposição “Patrimônios, Memórias, Artes e Ofícios”



Quando : 28 de fevereiro, às 19 horas. Em cartaz até 31 de março



: 28 de fevereiro, às 19 horas. Em cartaz até 31 de março Visitações: quarta a sexta, das 9 às 18 horas (com acesso até as 17h30min); Sábados, domingos e feriados, das 13 às 18 horas (acesso até as 17h30min)

Onde : sala 2 do Museu da Cultura Cearense, no Centro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



: sala 2 do Museu da Cultura Cearense, no Centro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

