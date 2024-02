Joca Terron lança livro e debate distopia e utopia na Pinacoteca do Ceará

Foto: Renato Parada/Divulgação Joca Terron irá lançar o livro "Onde Pastam os Minotauros" em Fortaleza

“Is this the real life? Is this just a fantasy?” (Isso é a vida real? Isso é uma fantasia?, em tradução livre para o português), dizem as letras iniciais de “Bohemian Rhapsody”, canção da banda britânica Queen. Na música, o eu-lírico questiona se o que está vivendo é real ou se é ficção.

A sensação semelhante acompanha as obras de Joca Terron. O cuiabano é autor de “Onde pastam os minotauros”, livro que venceu o prêmio APCA 2023 de Romance. A obra será lançada em Fortaleza na próxima sexta-feira, 1º, na Pinacoteca do Ceará. Terron também realiza a palestra "Distopia e utopia na ficção brasileira", como parte do projeto Conversa de Ateliê, a partir das 18h.

Ambientado no Mato Grosso, numa linha do tempo alternativa, no entanto, muito real, a trama acompanha a rotina de quatro funcionários de um abatedouro especializado em abate religioso. Em um espaço onde a morte é companheira diária, as dores que afligem humanos e animais são exploradas ao longo da trama. Tudo isso durante a última segunda-feira do ano, o que deixa os sentimentos de cada personagem ainda mais a flor da pele.

De forma não proposital, segundo o escritor, o enredo aborda o conflito Israel e Palestina por meio do personagem Ahmed, que teve a família morta por forças israelenses. “O massacre dos palestinos acontece desde a fundação do estado sionista de Israel em 1948. Meu livro chegou às livrarias em julho de 2023 e o ataque terrorista do Hamas ocorreu em outubro do mesmo ano. Minha ficção tem o hábito meio chato de se tornar real ", destaca.

“O que apenas reafirma que, num mundo onde tudo é narrativa ficcional, da publicidade à política, o compromisso do escritor é inventar a realidade”, completa Reiners. A ideia para a história surgiu a partir de uma pauta da época que trabalhava em uma produtora audiovisual, há 15 anos. “Apareceu a oportunidade de escrever a respeito de um frigorífico que se dedicava ao abate religioso, kosher e halal, no Mato Grosso do Sul. A pauta não vingou, mas a ideia de explorar a ambientação fermentou na imaginação por todos esses anos, até resultar no romance”, revela.

“O romance conta o mito do minotauro sob o ponto de vista dos bois, algo que nunca foi explorado”, explica Joca sobre o porquê da escolha do título do livro. “Um dos protagonistas do livro, o Cão, conta uma história para sua namorada, Lucy Fuerza. Segundo ele, de tempos em tempos nasce um menino touro em todo matadouro. ‘Para lembrar aos bois e aos homens que os caminhos não têm volta’, diz o Cão. Os bois pensaram: ele é meio touro, meio homem. E está preso aqui igual a nós. O filho da patroa. Se é assim, de que adianta ser homem, se não existe liberdade", explica.

Por meio da mitologia e da distopia, o cuiabano versa sobre os dramas contemporâneos. Essa sintonia também será pauta do debate na Pinacoteca. Para o autor, a sociedade atual vive sob a constante sensação de um possível fim do mundo, e essa sensação está presente na literatura desde o período modernista, compreendido entre os anos 1922 e 1930.

Romances da época como “Vidas Secas” de Gracilianos Ramos, “O Quinze”, de Rachel de Queiroz e “A Bagaceira”, de José Américo de Almeida e todas as outras obras da “literatura da seca” são considerados por Terron precursoras da distopia presente na literatura atual.

“Relacionei literatura da seca e distopia num debate on-line dois anos atrás. Não é totalmente descabelada a ideia de que ‘Vidas Secas’ seja um cli-fi, ou climate fiction, ramo da ficção científica que tematiza as mudanças climáticas. Evidentemente, seria um antecipador do drama que vivemos atualmente com o aquecimento global”, ilustra o escritor.

“Também é curioso que o livro de Graciliano, de 1938, seja contemporâneo de clássicos distópicos como 'Admirável mundo novo' (1932), de Aldous Huxley, e "1984" (1949), de George Orwell. Enfim, a literatura nordestina sempre esteve à frente do seu tempo. Só não quero saber o que diria o seco Graciliano se o chamassem de autor de ficção científica”, pontua Joca.

Distopia e utopia na ficção brasileira, com Joca Terron

Quando: sexta-feira, 1º de março, às 18 horas

Onde: Auditório da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Classificação indicativa: livre

Acessível em Libras

Projeto "Conversa de ateliê"

No sábado, 2, o projeto segue com a artista Jota Mombaça, na Pinacoteca do Ceará. O tema da discussão será “Afundamento, assombração e escala”, no qual Mombaça irá debater sobre noções de controle, intuição e escala na prática material em arte contemporânea. As inscrições são através de um formulário on-line até 29 de fevereiro, são 100 vagas ao todo.

A partir do vídeo Waterwill (2022), o evento objetiva desenvolver sobre noções de controle, intuição e escala na prática material da artista em arte contemporânea. A série de assombrações — esculturas e instalações produzidas com materiais previamente afundados em distintos corpos d'água do planeta, também será usada como pontapé inicial para a palestra.

Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, Jota Mombaa vive e trabalha em trânsito. Artista indisciplinar cujo trabalho deriva da poesia, da teoria crítica e da performance, materialidade sônica e visual das palavras opera um importante papel na sua prática, bem como a resiliência, memória e efemeridade dos materiais.

O trabalho da artista tem como pauta a crítica anti-colonial, desobediência de gênero, migração e a crise climática. Já apresentou trabalhos na 32ª e 34ª Bienal de São Paulo, 10ª Bienal de Berlim, 22ª Bienal de Sydney e 46ª Salão Nacional de Artistas da Colômbia. É autora do livro “Não vão nos matar agora”, publicado em Portugal em 2019 pela EGEAC e no Brasil em 2021 pela Editora Cobogó.

O programa Conversa de Ateliê, realizado pela Pinacoteca do Ceará, convida pessoas que atuam no campo cultural para compartilhar experiências e pesquisas sobre processos artísticos ou técnicos que perpassam a atividade de um museu. Os encontros proporcionam trocas e oferecem qualificação a artistas, produtores, museólogos, curadores, expógrafos e educadores, entre outros profissionais.

Conversa de Ateliê: afundamento, assombração e escala com Jota Mombaça

Quando: sábado, 2 de março, às 18 horas

Onde: Auditório da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro, Fortaleza)

100 vagas

Inscrições de 27 a 29 de fevereiro pelo link

Acessível em Libras

