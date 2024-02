Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 28 de fevereiro (28/02)

Foto: MIS/reprodução MIS estreia obra imersiva "Águas do Ceará"

Nesta quarta-feira, 28, o Museu da Imagem e do Som (MIS-CE) apresenta a obra "Águas do Ceará - entre a seca e a esperança", promovida como uma celebração dos 30 anos da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh). O curta mergulha na relação entre o povo cearense e a água. Ela continua em exibição até junho, com horários específicos que podem ser vistos nas redes sociais (@mis_ceara).

Quando: quarta-feira, 28, das 17h30min às 18 horas

quarta-feira, 28, das 17h30min às 18 horas Onde: MIS Ceará (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

MIS Ceará (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito

Juzé

O Cinema do Dragão recebe a pré-estreia do curta-metragem infantil "Juzé", de Raquel Garcia. O filme conta a história de um garoto surdo que, após dias à deriva no oceano, consegue ouvir pela primeira vez. A animação, que mescla técnicas de animação em aquarela e giz de cera, acompanha uma improvável amizade entre uma criança e uma baleia.

Quando: quarta-feira, 28, às 14 horas

quarta-feira, 28, às 14 horas Onde: Sala 1 do Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Sala 1 do Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Max

A nova plataforma de streaming Max, união da HBO Max e Warner Bros. Discovery, já está disponível no Brasil. Com novo catálogo, a Max disponibiliza o dobro de horas de conteúdos existentes em ambas as redes, já que também vai incluir faixas da Discovery, Discovery Home & Health, ID, Cartoon Network, Discovery Kids e Adult Swim. Entre os novos títulos, estão "Euphoria", "The White Lotus", "90 Dias para Casar" e "Barney's World".

Onde assistir: Max

Ceará da Paixão

Estão abertas as inscrições para a realização do V Seminário de Formação, Avaliação e Planejamento do Ciclo Ceará da Paixão 2024. O edital vai selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC), que ficará responsável pela produção do seminário. O evento possibilitará analisar e integrar dados para qualificar a política do Ciclo Ceará da Paixão. Poderão se inscrever na seleção OSCs voltadas para o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais sem fins lucrativos, com no mínimo dois anos de registro e experiência prévia.

Quando: até 3 de março

até 3 de março Inscrições e mais infos: bit.ly/3wGohnF

Semana do Cinema

Esta quarta-feira, 28, é o último dia para aproveitar a Semana do Cinema. Com a promoção, espectadores podem assistir a filmes nas telonas pelo preço promocional de R$ 12 (para sessões 2D nas salas comuns). Alguns dos títulos disponíveis estão indicados ao Oscar, como "Anatomia de uma Queda" e "Pobres Criaturas". Também estão na programação "Bob Marley - One Love", "Madame Teia", "Todos menos você" e "Nosso Lar 2: Os Mensageiros", entre outros.

Onde e quando: Ingresso.com

