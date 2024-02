Exposição com obras de Dim Brinquedim encerra neste fim de semana no MIS

Foto: MIS/Divulgação Museu da Imagem e do Som realiza última semana da exposição do cearense Dim Brinquedim

Iniciado na primeira semana de 2024, a exposição “Só de brincadeira” chega aos últimos dias no Museu da Imagem e do Som (MIS) no próximo domingo, 3 de março. Com 13 esculturas em larga escala produzidas pelo artista plástico cearense Dim Brinquedim, a exposição permite a interação do público com as obras que estão espalhadas pelo pátio do museu localizado na avenida Barão de Studart, 410, no bairro Meireles.

Conhecido como um dos principais artesãos do Estado, sendo referência na produção de brinquedos manuais, o artista natural do município de Camocim revela que a alegria é uma das suas maiores inspirações para a construção das obras.

“Eu fico muito feliz porque, para mim, o mais sério da vida é brincar, porque quando a gente brinca, a gente fica mais fortalecido. E a brincadeira é para todas as idades, né? E fico feliz dessa interação, desse movimento, porque as pessoas interagem com os brinquedos”, comenta.

Na exposição aberta no Museu da Imagem e do Som, público de todas as idades tem a possibilidade de interagir com as obras e contribuir para a existência dos brinquedos artesanais. “Sabe, tem essa questão da brincadeira que vem dos avós, passa para os pais e chega nas crianças. Isso é o que me deixa feliz porque as pessoas que nos visitam trazem toda a família. É um momento de união, de brincadeira e de alegria”, explica o cearense de 57 anos de idade.

Dim adianta que a exposição “Só de Brincadeira” será itinerante e irá passar por outros seis municípios do Ceará. “[Ser itinerante] é muito interessante porque vai poder reunir diversas pessoas em vários locais diferentes, vai trazer um momento de alegria, um momento de felicidade para esses ambientes. Como eu sempre falo, a alegria nos fortalece. E agora nós ainda estamos em fevereiro, o ano está começando, mas vem muita novidade!”.

Foto: Deivyson Teixeira/Divulgação Museu da Imagem e do Som realiza última semana da exposição do cearense Dim Brinquedim

Com quatro décadas na produção de brinquedos artesanais e obras de artes interativas, Dim reconhece a sua importância para a manutenção da brincadeira longe das telas e observa que, atualmente, “está tendo mais tela do que brincadeira”. O artesão argumenta que é preciso ”juntar os dois para ser uma coisa legal. Porque se for só tela, daqui a pouco as crianças e o ser humano não vão saber nem que lado nasce o sol”.

Além das exposições previstas ainda em 2024, os brinquedos produzidos por Dim podem ser encontrados no Museu Brinquedim, localizado em Pindoretama, a 49 km de distância de Fortaleza. Funcionando de terça-feira a domingo, das horas às 16 horas, o museu a céu aberto tem entrada gratuita e possui além das obras, opções de brincadeiras que contribuem na interação do público de todas as idades.

“Lá tem várias formas de brincadeira, pular corda, pular elástico e outras brincadeiras que a criança desenvolve. Porque para brincar, nós não precisamos nem de brinquedo, é preciso apenas de um amigo, de tempo e da imaginação, e assim é que se cria a brincadeira”, conclui Dim Brinquedim.



Exposição "Só de brincadeira"

Quando: até domingo, 3 de março

até domingo, 3 de março Onde: Praça do MIS (avenida. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Praça do MIS (avenida. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito

