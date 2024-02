Neste momento, busque reduzir a exposição social e cultivar diplomacia ao lidar com contrastes em seus relacionamentos. Um profundo senso analítico e crítico tende a contribuir com a gestão dos desafios.

Tente evitar competir por liderança e busque negociar soluções em vez de as impor. A harmonia lunar com Sol, Mercúrio e Saturno tende a elevar seu senso de pertencimento comunitário, o que leva a um maior comprometimento nas ações em grupo.

Gêmeos 21/05 a 20/06

É importante evitar imediatismos na tentativa de resolver os problemas. Seu senso de responsabilidade tende a se elevar frente à harmonia lunar com Sol, Mercúrio e Saturno, o que lhe faz lidar com as demandas de trabalho de maneira organizada e estruturada.