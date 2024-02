Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Franz Lustig/Divulgação Estreia no Cinema do Dragão nesta quinta-feira, 29, o filme "Dias Perfeitos", do cineasta alemão Wim Wenders

Estreia no Cinema do Dragão nesta quinta-feira, 29, o filme "Dias Perfeitos", do cineasta alemão Wim Wenders. Indicada ao Oscar na categoria de Melhor FIlme Internacional, a obra apresenta uma história que celebra as alegrias ocultas e as minúcias da cultura japonesa, acompanhando a vida de um homem de meia idade reflexivo que vive sua vida de forma modesta como zelador e limpando banheiros em Tóquio.

Quando: quinta-feira, 29, às 19h40min

quinta-feira, 29, às 19h40min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas no Ingresso.com e na bilheteria

MPB4 e Milton

Para celebrar os 30 anos do LP/CD "Encontro Marcado - MPB4 Canta Milton", o grupo MPB4 realiza espetáculo no Teatro RioMar Fortaleza nesta sexta-feira, 1º. O show celebra a obra de Bituca e, além de canções do CD como "Travessia", leva ao público interpretações dos grandes sucessos do MPB4, como "Roda Viva", de Chico Buarque.

Quando: sexta-feira, 1º, às 21 horas

sexta-feira, 1º, às 21 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 90; vendas no site Uhuu e na bilheteria





Pantico Rocha

O baterista, percussionista e compositor Pantico Rocha se apresenta no Teatro B. de Paiva nesta sexta-feira, 1º. Ele realiza o espetáculo "A Sorte Está Lançada", inspirado em referências importantes na trajetória musical do artista. O show reúne músicas autorais instrumentais e apresenta um repertório afro-pop-rock com funk. A banda também tem a presença de Misael Silva, Felipe Facó e Wanderley Freitas.

Quando: sexta-feira, 1º, às 20 horas

sexta-feira, 1º, às 20 horas Onde: Teatro B. de Paiva (Rua Bóris, 90 - Centro)

Teatro B. de Paiva (Rua Bóris, 90 - Centro) Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia); vendas no Sympla





Eu amarelo

A escritora Carolina Maria de Jesus é homenageada a partir deste fim de semana na Caixa Cultural Fortaleza. A peça "Eu amarelo: Carolina Maria de Jesus" entra em cartaz nesta sexta-feira, 1º, e apresenta três momentos cruciais na vida da autora: sua vida na favela, que resultou em diários; a ascensão literária, que a tornou fenômeno editorial de vendas e, por último, o seu esquecimento total.

Quando: sexta-feira, 1º, e sábado, 2, às 20 horas; domingo, 3, às 19 horas; sessões também nos dias de 7 a 10 e 15 a 17 de março

sexta-feira, 1º, e sábado, 2, às 20 horas; domingo, 3, às 19 horas; sessões também nos dias de 7 a 10 e 15 a 17 de março Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas na bilheteria da Caixa Cultural; funcionamento de terça a sábado, das 10h às 20 horas, e domingos e feriados, das 10h às 19 horas





Bode Ioiô

O Museu de História Natural do Ceará Prof. Dias da Rocha (MHNCE), da Universidade Estadual do Ceará (Uece), realiza exposição gratuita do Bode Ioiô neste fim de semana. O evento ocorre de sexta-feira, 1º, a domingo, 3, das 10h às 17 horas. O Bode Ioiô ficará exposto no sábado, 2, a partir das 9h30min. O bode pertence

ao acervo do Museu do Ceará e está sendo restaurado pelo taxidermista Emmerson Boaventura.

Quando: sexta-feira, 1º, a domingo, 3, das 10h às 17 horas

sexta-feira, 1º, a domingo, 3, das 10h às 17 horas Onde: MHNCE (rua Divino Salvador, 225, Centro - Pacoti)





Festival de Covers

Nos fins de semana de março, o Grand Shopping promove o Festival de Covers, com tributos gratuitos a diferentes artistas nacionais e internacionais. Neste sábado, 2, a primeira atração é a banda Quatorze Zeromeia, com cover dos Mamonas Assassinas. O grupo se dedica a reproduzir fielmente o repertório e o estilo da banda desde 2005. A data da apresentação coincide com o aniversário de 28 anos da morte dos integrantes dos Mamonas.

Quando: sábado, 2, às 18h30min

sábado, 2, às 18h30min Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)





Cabaré da Tati

No domingo, 3, o Moreno's Bar, no Centro de Fortaleza, recebe a apresentação "Cabaré da Tati". A atração é comandada por Tatiana Hilux, com set de música do DJ Marcelo Fort. No palco, se apresentam Camilly Leycker e Silvinho Gurgel, ator e artista plástico conhecido no Carnaval de Fortaleza e lembrado também por vender guloseimas fantasiado pelas ruas da Capital.

Quando: domingo, 3, às 20h30min

domingo, 3, às 20h30min Onde: Moreno's Bar (av. Duque de Caxias, 430 - Centro)

Moreno's Bar (av. Duque de Caxias, 430 - Centro) Gratuito

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui