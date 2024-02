Seminário na Pinacoteca do Ceará discute direitos autorais nas artes visuais

Foto: Marilia Camelo/Divulgação A filipina-dinamarquesa Lilibeth Cuenca Rasmussen participou do festival de performance "Verbo", em Fortaleza, em 2023

Com o objetivo de debater o contexto dos direitos autorais nas artes visuais e nos espaços de exposição, a Pinacoteca do Ceará realiza nesta quinta-feira, 29, o seminário “Direitos Autorais nas Artes Visuais”. O evento reúne advogados e outros especialistas no assunto para duas mesas de debate das 14h às 19 horas.

O seminário também pretende discutir como a legislação se aplica a obras artísticas como performances. A programação ocorre no auditório da Pinacoteca e o acesso, sujeito à capacidade do espaço, é gratuito e aberto a qualquer pessoa interessada. Haverá acessibilidade em Libras para o acompanhamento das mesas de debate.

A primeira mesa é realizada sob o tema “Direitos autorais, artes visuais e museus”, que discorre sobre as leis e regulamentações que protegem a propriedade intelectual dos artistas em suas obras visuais. Com mediação de André Brayner, advogado, mestre em Direito e presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult), o debate se inicia às 14 horas.

No horário estarão reunidos César Morais, coordenador-geral de Regulação de Direitos Autorais do Ministério da Cultura (MinC); Cecília Rabelo, advogada e pesquisadora na área de direitos culturais, e Mário Pragmácio, advogado e professor adjunto do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Como aponta Cecília Rabelo, as obras de artes visuais podem ser consideradas obras intelectuais passíveis de proteção pelos direitos autorais - desde que preencham alguns requisitos legais, como originalidade e estarem dentro do prazo de proteção legal. Passada essa etapa, o seu uso depende de autorização do autor (quem cria) ou do titular dos direitos autorais.

Dessa forma, é restrito “o uso de obras intelectuais por pessoas que não sejam seu autor ou titular de direitos autorais”, o que dificulta “a criação de obras derivadas, a difusão do conhecimento e o acesso à cultura”. Diante disso, há um impasse importante a ser considerado: qual o lugar ocupado por instituições responsáveis por essa manutenção?

“Os museus e demais instituições de proteção à memória coletiva e ao patrimônio cultural também sofrem com as poucas aberturas da legislação autoral no país. Assim, compreender de que forma a legislação brasileira trata os direitos dos autores de obras de artes visuais, bem como a relação destes com as instituições museológicas nos capacita a buscar melhores soluções para os desafios jurídicos que se impõem”, afirma a pesquisadora.

César Morais tem discurso semelhante ao de Rabelo. Segundo o coordenador-geral de Regulação de Direitos Autorais do MinC, um dos principais desafios enfrentados pelo ministério quanto às artes visuais e aos direitos autorais é “contribuir para que os museus e outras instituições de memória tenham maior segurança jurídica no exercício de suas atividades”.

De acordo com o coordenador, muitas instituições “ficam sem orientação sobre como evitar ou como eliminar os riscos de infringir direitos autorais em suas atividades”. Como exemplo, cita que a lei de direitos autorais no Brasil não aborda a “possibilidade de cópias para fins exclusivos de preservação”.

Assim, se um museu tiver em seu acervo um quadro em estado avançado de deterioração ele precisará pedir autorização ao artista autor da obra para digitalizá-la e impedir sua extinção pela ação do tempo. Entretanto, há casos em que os autores não são conhecidos ou não têm comunicação fácil com o museu, e com isso ele fica “de mãos atadas vendo a obra com o risco de ser perdida e sem ter a segurança jurídica de que a realização da cópia da obra não violará os direitos autorais”.

As discussões também se estendem para a área da performance. A partir das 17h30min é realizada a mesa “Direitos Autorais e Performance”, com Marcos Gallon, diretor artístico da Verbo - Mostra de Performance Arte, e Olívia Bonan, advogada, pós-graduada em Gestão de Projetos Culturais e especialista em direitos autorais. Pablo Assumpção, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Cultura e Arte da UFC, é o mediador.

De acordo com Olívia Bonan, que trabalha há seis anos como advogada de instituições culturais para auxiliá-las a aprimorarem seus processos de aquisição e documentação de obras de performance, a discussão sobre direitos autorais na área de performance “ainda é bastante incipiente no Brasil”. Assim, defende que “há muito a ser debatido e evoluído”.

Ela acrescenta como requisitos para uma obra ser protegida por direitos autorais a sua criação por um ser humano e estar fixada em um suporte, seja ele físico, digital ou de qualquer natureza. A questão é que uma obra de performance “desafia” os requisitos de originalidade e fixação por ser, na maior parte das vezes, “uma obra de caráter efêmero” e por nem sempre estar materializada.

Além disso, há um desafio à noção jurídica “tradicional e individualista” de autoria, pois em uma performance vários atores podem estar envolvidos, seja na interpretação ou na confecção de materiais. A ausência de fixação da performance em um suporte “pode dificultar a determinação exata da autoria da obra”, segundo Olívia.

A profissional também adiciona que podem incidir sobre a obra de performance diferentes “camadas de direitos”, como direitos autorais do artista que concebeu a performance e de quem fez o registro de sua ativação. “Na prática, isso significa que é preciso ter autorizações formalizadas com muita gente para poder divulgar a obra”, pontua.

Olívia relata como as instituições culturais que abrigam obras de performance em seu acervo têm dúvidas sobre como lidar com elas, tanto pelo lado da documentação quanto pelo empréstimo a outras instituições. “Esse empréstimo requer cuidados específicos por parte da instituição emprestadora, entre eles, repassar adequadamente os documentos que descrevem a obra e dar instruções claras sobre sua ativação, a fim de garantir que a obra seja exibida ao público da forma mais fiel possível”, explica.



Programação

14 horas - Mesa 1: Direitos autorais, artes visuais e museus

Com César Morais, Cecilia Rabelo e Mário Pragmácio

Mediação: André Brayner

17h30min - Mesa 2: Direitos Autorais e Performance

Com Marcos Gallon e Olívia Bonan

Mediação: Pablo Assumpção

Seminário "Direitos Autorais nas Artes Visuais"

Quando: quinta-feira, 29, a partir das 14 horas

quinta-feira, 29, a partir das 14 horas Onde: Auditório da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Auditório da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito e acessível em Libras

Capacidade: 100 pessoas

