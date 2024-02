Tributo a Norma Colares é realizado na Bece nesta quinta-feira, 29

Foto: Divulgação/Biblioteca Estadual Pública do Ceará Bece realiza tributo a Norma Colares nesta quinta-feira, 29

Um tributo à poeta cearense Norma Colares, que faleceu em novembro de 2023 aos 75 anos, será realizado nesta quinta-feira, 29, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), a partir das 18 horas. O evento, que será gratuito, pretende celebrar a beleza da força poética e o encontro de outros artistas com as obras da escritora.

A programação prevê o lançamento do primeiro livro póstumo de Norma, intitulado “Pequeno grande livro de histórias da palavra havia”. A obra reúne poemas de diferentes fases da vida da autora, trazendo temas como espiritualidade, questões eco-histórico-cultural e opressões de gênero e sexualidade.

VEJA TAMBÉM| Seminário virtual de fotografia apresenta várias 'Fortalezas'

O tributo também contará com a performance e mediação dos artistas cearenses, que eram amigos e fãs da poeta, a bailarina Silvia Moura e o poeta Talles Azigon.

Conheça mais sobre Norma Colares

Norma Colares era escritora, socióloga e ambientalista cearense. Nasceu em Fortaleza no dia 30 de julho de 1948, mas viveu em várias cidades do Brasil e Ceará, como Belém, Rio de Janeiro e Maranguape.

Se conectou, ao longo de sua trajetória, com pautas sociais e as comunidades que conviveu. Esses diferentes espaços e paisagens, juntamente com a liberdade e ao lugar da mulher, preenchem suas obras com reflexões e manifestações de sentimentos que refletem sua experiência.



Tributo a Norma Colares na Bece

Quando: quinta-feira, 29, a partir das 18 horas



quinta-feira, 29, a partir das 18 horas Onde: Bece (av. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)



Bece (av. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp