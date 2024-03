Procure não se deixar levar pelo imediatismo ao tentar superar desafios. Você tende a ter uma apurada atenção com o cotidiano, a fim de melhorar os processos de rotina e elevar a qualidade do dia a dia, já que a Lua segue harmonizada a Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno.

Busque mediar os conflitos com diplomacia. Com a Lua harmonizada a Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno, você tende a ficar mais criteriosa nas interações sociais, privilegiando contatos intelectualmente afins e experiências que agreguem valor à sua vida.

Com a Lua harmonizada a Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno, seu engajamento na vida familiar tende a ficar mais forte, o que lhe ajuda a aprimorar a gestão da rotina doméstica e a comunicação com o entorno imediato. Mas é preciso evitar impor regras ou forçar acordos.

Sagitário 22/11 a 21/12

É importante fazer acordos diplomáticos com as pessoas do entorno. As dificuldades podem lhe proporcionar um importante amadurecimento, permitindo-lhe atuar de forma consciente, conciliando razão e intuição, pois a Lua segue harmonizada a Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno.