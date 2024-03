Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 1º de março (01/03)

Foto: Micaela Menezes/divulgação Porto Iracema das Artes inicia programação da MOPI

Começa nesta sexta-feira, 1º, a programação da 11ª Mostra Porto Iracema das Artes (Mopi), que segue até o dia 27 de março. As ações do primeiro dia envolvem exibição dos espetáculos "Dançarinar", com Joubert Arrais, Dane de Jade e Mestre Valdir; e "Corpo Sabedor", com Thiago Soares, Luana Silva e Manoel Saldanha. Ao todo, serão 36 apresentações distribuídas em 10 espaços e equipamentos de Fortaleza, Sobral e Aldeia Anacé Japuara. A programação completa pode ser vista on-line

Quando: sexta-feira, 1º, a partir das 19 horas

sexta-feira, 1º, a partir das 19 horas Onde: Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema) Gratuito

Dia da Mulher

O RioMar Kennedy promove programação musical durante as sextas-feiras de março, em homenagem ao Mês da Mulher. Com o nome de "Vibe Tributo", o projeto irá homenagear artistas como Joelma, Madonna, Marília Mendonça e Rita Lee. Nesta sexta-feira, 1º, o cantor Bruno Carvalho interpreta os sucessos da intérprete de "Voando Para o Pará".

Quando: sexta-feira, 1º, às 19 horas

sexta-feira, 1º, às 19 horas Onde: Praça de Alimentação do RioMar Kennedy (av. Sgt Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Praça de Alimentação do RioMar Kennedy (av. Sgt Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Gratuito

Terra em Transe

A exposição "Terra em Transe" segue disponível para visitação até 30 de maio no Centro Cultural Cariri. Com curadoria de Diógenes Moura, a mostra reúne cerca de 700 imagens de mais de 70 fotógrafos brasileiros, incluindo 11 fotógrafos e um artista visual da região do Cariri. A exposição aborda as transformações que acontecem durante cinco décadas no País e traz uma visão do contexto sociopolítico.

Quando: quintas e sextas, das 15h às 20 horas; sábados e domingos, das 8h às 20 horas

quintas e sextas, das 15h às 20 horas; sábados e domingos, das 8h às 20 horas Onde: Centro Cultural do Cariri (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro, Crato)

Centro Cultural do Cariri (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro, Crato) Gratuito



Roda de Samba

O Moto Libre, localizado na Praia de Iracema, promove mais uma edição da Roda de Samba nesta sexta-feira, 1º. O novo momento terá abertura de Marcelo Di Holanda e Mateus Farias, a partir das 21h30min. O final da noite fica por conta do ritmo da cantora Gabi Nunes. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Quando: sexta-feira, 1º, às 21 horas

sexta-feira, 1º, às 21 horas Onde: Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25

Tributo

O Cineteatro São Luiz promove tributo à poeta cearense Norma Colares, que faleceu em novembro de 2023, nesta sexta-feira, 1º. No evento, Silvia Moura recita o livro "Pequeno Grande Livro de História da Palavra Havia". A proposta é fazer com que a arte de Norma siga sendo semeada e difundida.

Quando: sexta-feira, 1º, às 16 horas

sexta-feira, 1º, às 16 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp