Áries 21/03 a 20/04 Busque manter a mente aberta ao aprendizado. A Lua Minguante na área espiritual tende a lhe convidar a reflexões profundas, a fim de rever conceitos e crenças e se libertar de convicções limitantes.

Touro 21/04 a 20/05 Tente ajustar suas expectativas no trato humano. Os processos emocionais tendem à introspecção com a passagem da Lua Minguante pelo setor íntimo, o que favorece uma análise profunda das suas necessidades.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Procure neutralizar os conflitos e aperfeiçoar o compartilhamento das responsabilidades. As parcerias podem passar por uma revisão com a Lua Minguante na área de relacionamentos, o que demanda uma postura diplomática.

Câncer 21/06 a 22/07 Convém equilibrar suas expectativas com a realidade. Momento oportuno para revisões e ajustes nas rotinas buscando melhorar a qualidade do dia a dia, visto que a Lua Minguante transita no setor do cotidiano.

Leão 23/07 a 22/08 Procure evitar reações dramáticas, sobretudo nesta fase. A fruição de lazeres singulares e em companhias seletas tende a ser favorecida pela Lua Minguante na casa dos prazeres, gerando cumplicidade nas relações.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente resolver as pendências em suas relações, mas sem forçar enfrentamentos. A Lua Minguante na área doméstica pode favorecer uma vivência mais conectada às raízes familiares, enquanto promove revisões e mudanças na gestão do cotidiano.

Libra 23/09 a 22/10 Busque reduzir o ritmo e priorizar o bem-estar. É preciso rever e aprimorar a forma como você se comunica e processa as informações, já que a Lua Minguante fica na casa das ideias, embora a tensão com Saturno, Sol e Mercúrio pode evidenciar testes de paciência na gestão do cotidiano.

Escorpião 23/10 a 21/11 É importante manter a disciplina e a diplomacia na gestão compartilhada das responsabilidades. Procure aprimorar seu jeito de administrar os investimentos e os recursos aplicados na gestão do dia a dia com a Lua Minguante no setor financeiro.

Sagitário 22/11 a 21/12 Procure buscar acordos com as pessoas próximas na gestão do lar. A Lua Minguante em seu signo pode favorecer a redução do ritmo de vida, enquanto apura sua percepção sobre as necessidades pessoais, o que lhe ajuda a realizar ajustes importantes.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Os processos reflexivos tendem a se aprofundar com a Lua Minguante na área de crise, o que lhe conduz a chegar no centro das questões que impactam na qualidade de vida. Procure manter a discrição sobre o que lhe incomoda, evitando soluções que envolvam confrontos diretos.

Aquário 21/01 a 18/02 É importante redefinir limites para os gastos direcionados aos lazeres coletivos. Busque avaliar e ajustar sua postura nas interações sociais com a Lua Minguante na casa das amizades, a fim de que a vida em comunidade flua a contento.