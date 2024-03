Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 2 de fevereiro (02/02)

Foto: José de Holanda/Divulgação Grupo Barbatuques estreia em Fortaleza com duas apresentações

Celebrando 25 anos como grupo artístico, o Barbatuques faz show da turnê comemorativa neste fim de semana no Theatro José de Alencar (TJA). A apresentação também é uma homenagem a Fernando Barba, criador do grupo falecido em fevereiro de 2021. Na música, o repertório do grupo trará apanhado de sua discografia, como "Barbapapa's Groove", e novos hits como "Baianá" e "Baião Destemperado".

Quando: sábado, 2, às 20 horas, e domingo, 3, às 16 horas

sábado, 2, às 20 horas, e domingo, 3, às 16 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla

Matutando

O diretor, roteirista, comediante e ator Bruno Brasileiro apresenta o espetáculo solo de comédia "Matutando" no Teatro Dragão do Mar neste fim de semana. Natural do município de Baixio, no Ceará, o humorista aborda as percepções da infância e adolescência, períodos nos quais viveu no Interior do Estado, bem como apresenta sua rotina em Fortaleza. Ele percebe o mundo à sua volta como se tudo fosse novo. A cada apresentação há uma participação especial.

Quando: sábado, 2, e domingo, 3, às 20 horas

sábado, 2, e domingo, 3, às 20 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria

Musical Infantil

O Theatro Via Sul recebe neste sábado, 2, o musical infantil "Novelo de Emoções". Na obra, uma garota chamada Marta não sabe pelo que passa, pois sente algo que não consegue explicar. Surge, então, seu amigo pássaro Sukha e, por meio de um novelo de lã, ele consegue ajudá-la, endereçando para cor do fio de lã uma emoção diferente. Os personagens e sentimentos que surgem disso a ajudarão a lidar com as emoções.

Quando: sábado, 2, às 16 horas

sábado, 2, às 16 horas Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga)

Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga) Quanto: a partir de R$ 30; vendas na bilheteria e no site Uhuu

Guns N' Roses

A banda cearense Hard N' Roses presta tributo à banda de rock Guns N' Roses em show no Floresta Bar neste sábado, 2. O grupo sobe ao palco para cantar os maiores sucessos do conjunto americano, como "Welcome to The Jungle", "November Rain", "Sweet Child O' Mine", "Patience" e "Paradise City". A programação começa às 23h30min e o couvert custa R$ 25.

Quando: sábado, 2, às 23h30min

sábado, 2, às 23h30min Onde: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: R$ 25 (couvert)

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp