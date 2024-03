Foto: Samuel Macedo/divulgação Exposição "Terra em Transe" segue em expósição no Centro Cultural do Cariri

A exposição "Terra em Transe" segue disponível para visitação até 30 de maio. Com curadoria de Diógenes Moura, a mostra reúne cerca de 700 imagens de mais de 70 fotógrafos brasileiros. A exposição aborda as transformações que aconteceram durante cinco décadas no País e traz uma visão do contexto sociopolítico.

Quando: quintas e sextas, das 15h às 20 horas; sábados e domingos, das 8h às 20 horas

Onde: Centro Cultural do Cariri (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro, Crato)

Gratuito

Srta Marshmallow

O Teatro Dragão do Mar recebe o espetáculo "Srta Marshmallow". Direcionada ao público infantil, a peça da Trupe Caba de Chegar retrata um conto de fadas moderno. A história traz uma mocinha que cozinha melhor que a bruxa, um príncipe que tem como amigo um espelho mágico poderoso e até o Sr Toupeira, que tudo sabe e tudo vê.

Quando: domingo, 3, às 17 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 20 (inteira)

Ingressos no Sympla

Comédia

Localizado na av. Godofredo Maciel, na Maraponga, o Ai Dentu Comedy, casa dedicada aos grandes nomes da comédia cearense, recebe pela primeira vez uma apresentação conjunta dos humoristas Moisés Loureiro e Titela. Eles apresentam o espetáculo "Dois Cara de Chibata!", com valores que variam entre R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira).

Quando: domingo, 3, às 19 horas

Onde: Ai Dentu Comedy (av. Godofredo Maciel, 1155 - Maraponga)

Quanto: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

Ingressos no Sympla

Jazz Sinfônica

Neste domingo, 3, a TV Cultura exibe uma apresentação inédita da Brasil Jazz Sinfônica com as cantoras Céu e Vanessa da Mata. Com regência do maestro João Maurício Galindo, as cantoras interpretam sucessos como "Só Você e Eu" e "Malemolência". O registro aconteceu em São Paulo e faz parte da série Encontros Históricos.

Quando: domingo, 3, às 20 horas

Onde assistir: TV Cultura

Megapix

A Sessão Megapix deste domingo, 3, exibe a Maratona Schwarzenegger, na qual apresenta sete filmes estrelados pelo ator Arnold Schwarzenegger. Entre os títulos, está a comédia "Irmãos Gêmeos". Nela, Arnold e Danny DeVito interpretam irmãos que foram separados no nascimento. Também terá os filmes "Júnior", "Um Tira no Jardim de Infância" e "O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final".

Quando: domingo, 3, a partir das 10h15min

Onde assistir: Megapix