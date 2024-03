Confira a programação cultural desta segunda-feira, 4

Foto: Filme Rânia/Divulgação "Rânia", filme de Roberta Marques, estreia no dia 29 de janeiro no O POVO

Está disponível na plataforma multistreaming O POVO o premiado filme cearense "Rânia". Na obra, Rânia é uma adolescente humilde de Fortaleza que trabalha em um quiosque de praia enquanto sonha em ser bailarina. Ela consegue um bico como dançarina em uma boate e acaba conhecendo uma famosa coreógrafa que pode tornar seu sonho realidade. A produção é dirigida por Roberta Marques.

Onde: mais.opovo.com.br/webdocs/rania-filme





Ficção Americana

Entrou no catálogo da pltaforma de streaming Prime Video o filme "Ficção Americana", indicado ao Oscar 2024 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro Adaptado. A obra narra a história de um homem que está cansado de ver a sociedade lucrar com o entretenimento negro a partir de estereótipos ofensivos. Ele é pressionado pelo editor a criar uma obra comercial e decide, então, escrever uma história carregada de preconceitos como forma de piada.

Onde: Prime Video





A Serva

O cinema do RioMar Kennedy exibe nesta segunda-feira, 4, o filme "A Serva". O drama biográfico retrata Vicenta María, que viveu há cerca de 200 anos e ajudava outras mulheres a buscarem sua independência, saindo da aldeia para tentarem a vida nas cidades grandes. Lera, uma empregada doméstica, é presa sob acusação de roubo. Na prisão, ela conhece duas prostitutas, a quem conta a história da mulher que mudou a sua vida.

Quando: segunda-feira, 4, às 19 horas

Onde: RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

Quanto: R$ 26 (inteira) e R$ 13 (meia); vendas na bilheteria e no Ingresso.com





Nosso Lar 2

Segue em exibição no cinema do shopping Iguatemi Bosque o filme "Nosso Lar 2 - Os Mensageiros". Estrelado por Edson Celulari e dirigido por Wagner de Assis, a obra é sequência do longa lançado em 2010. Na trama, um grupo de espíritos mensageiros liderados por Aniceto, entre eles o médico André Luiz, recebe a missão de ir à Terra para ajudar no resgate de três protegidos cujas histórias interligadas estão prestes a fracassar.

Quando: segunda-feira, 4, às 14h50min

Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Quanto: R$ 23 (inteira) e R$ 11,50 (meia); vendas na bilheteria e no Ingresso.com





Prêmio Oceanos

Estão abertas a partir desta segunda-feira, 4, as inscrições para o "Oceanos - Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa". Estão aptos a concorrer ao prêmio livros de romance, poesia, contos, crônicas e dramaturgia que foram escritos originalmente em língua portuguesa. Cada autor pode inscrever quantas obras literárias desejar. Livros impressos e digitais estão aptos a concorrer independente se sejam de editoras ou autopublicações. Os interessados devem enviar livros no formato PDF para o site do concurso.

Quando: a partir desta segunda-feira, 4, às 12 horas

Onde: oceanosmapeamento.com/