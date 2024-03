Festival Bivar de Teatro celebra 20 anos com programação especial

Foto: Divulgação/Festival Bivar Peça "Naquela Estação" compõe programação do Festival de Esquetes Bivar de Teatro

“Vinte anos de resistência de um festival que nasceu na periferia de Fortaleza e tem um formato único, pensado justamente para ser uma ferramenta de inclusão social”, pontua Monique Larouge, diretora criativa e idealizadora do evento.



Comemorando duas décadas de atuação em fomento às artes cênicas no Ceará, o Festival de Esquetes Bivar de Teatro dá início, hoje, à sua programação de 2024, que ocupará o Teatro Chico Anysio, na Avenida da Universidade.



Entre os dias 4 e 10, o evento receberá 20 espetáculos de diferentes grupos teatrais, com início das apresentações sempre às 19 horas. Além disso, este ano serão homenageados o ator e diretor Carri Costa e o músico e professor Carlinhos Crisóstomo.



Sobre a história do Festival Bivar de Teatro, Lucivan Moura, produtor cultural e um dos criadores do evento, explica que o Festival nasceu como uma forma de avaliar jovens artistas, da periferia de Fortaleza, que participavam de curso de teatro local.



A iniciativa dividia os alunos em grupos, para que realizassem apresentações entre si e, em seguida, debatessem sobre as histórias e performances de cada um.



“Nessa brincadeira, nós também premiávamos o melhor ator e atriz, com bombons e pipocas, como uma forma de incentivo para que eles se aprimorassem cada vez mais. Com os anos, o festival foi ganhando maior proporção. As crianças perguntavam se os pais, irmãos, coleguinhas do bairro, podiam ir”, relembra Lucivan, sobre a origem da iniciativa há 20 anos atrás.



Lucivan continua explicando que, anos depois, grupos de comunidades vizinhas perguntavam se aquele movimento teatral que se formava era, de fato, um festival, e se poderiam participar. E, cada vez mais, o Festival foi ganhando espaço pela cidade de Fortaleza.



“Esse espaço é mais uma vitrine cultural, que revela talentos, em Fortaleza. Um ambiente de entretenimento onde crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas de diferentes gêneros e etnias se encontram. Nosso festival não tem distinção de nada”, reforça o produtor.



Lucivan também reforçou a necessidade de existir incentivo a festivais de fomento artístico como este e discorreu sobre a dificuldade de mantê-lo de maneira independente.



“É importante que cada município tenha uma política para manutenção desses festivais (seja de música, dança ou teatro). É muito difícil a gente fazer um festival grande, desse porte, sem apoio”, expressa.

Durante suas edições, o Festival Bivar de Teatro sempre homenageou um artista de grande relevância cultural e um artista da periferia do Estado.



Este ano, a ocasião estará homenageando Carri Costa, ator, diretor e pioneiro, que trouxe para Fortaleza, o formato do festival de esquetes. Além disso, Lucivan Moura ressalta que Carri Costa foi um grande parceiro e incentivador do Festival Bivar de Teatro, desde o início.



Como segundo homenageado, o musicista e professor Carlinhos Crisóstomo, grande entusiasta do Festival Bivar, que também marcou a trajetória do evento como compositor do tema musical oficial. Ambos os artistas serão homenageados e premiados, na ocasião, com uma “Estatueta Bivar de Teatro”.

Sobre os projetos que irão compor a programação desta edição, serão contemplados grupos de Fortaleza, das Regiões Metropolitanas (Maranguape, Caucaia e Itaitinga), do interior do Ceará (Quixeramobim, Itapipoca e Tururu) e de São Paulo.



Com estreia pela primeira vez no Ceará, o espetáculo “Todos Te Amam Até Você Se Assumir Preta” chega ao Estado participando do Festival de Esquetes.



Jessica Lamana, idealizadora, diretora e atriz da peça, compartilha sua experiência. “O ‘Todos te amam até você se assumir preta’ coloca uma lupa nesse assunto, que é um interdito, o racismo (...) Mas a gente também fala de ancestralidade, fala da descoberta, de uma mulher preta, do amor próprio, o que é muito bonito”, conta.

“Hoje, graças a um movimento de muitos anos, de muitas lutas, cada vez mais o preto tá ganhando proporção nas televisões, nos espaços e isso faz com que a gente se enxergue”, pontua Jessica.



A artista explica que a obra nasce como “uma resposta ao assassinato do George Floyd nos Estados Unidos e do menino Miguel em Recife, Pernambuco no ano de 2020”.



Sobre se apresentar em Fortaleza pela primeira vez, Jéssica celebra: “É uma grande honra pisar num palco de um teatro que leva o nome de um dos maiores gênios. Um gênio do humor, do nosso Brasil, que é o Chico Anysio”.



20º Festival de Esquetes Bivar de Teatro

Teatro Chico Anysio

Quando: 4 a 8 de março, sempre às 19 horas

Onde: Avenida da Universidade, 2175, Benfica

Gratuito

Theatro José de Alencar

Quando: 9 e 10 de março, às 19 horas

Onde: Rua Liberato Barroso, 252, Centro

Gratuito