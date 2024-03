ÁRIES

Com o ingresso de Mercúrio em seu signo, estímulos intelectuais podem tomar impulso. O processo de amadurecimento e fortalecimento interior tende a se destacar, o que lhe faz enxergar as possibilidades para sua vida, visto a Lua entre o setor espiritual e seu signo, da fase minguante à nova.

TOURO

Procure encarar as dificuldades de forma objetiva. Este momento tende a motivar um processo de transformação interior ao encarar os desafios, libertando-lhe de certos condicionamentos, visto a Lua no eixo íntimo-crise, da fase minguante à nova.

GÊMEOS

As trocas intelectuais podem ficar estimulantes com Mercúrio na casa das amizades. O momento astrológico tende a evidenciar uma abertura interpessoal após um processo de revisão, favorecendo o resgate de afinidades e as interações com o entorno.

CÂNCER

A área profissional também recebe o trânsito de Mercúrio, podendo lhe motivar a assumir responsabilidades intelectualmente estimulantes. Seu pique produtivo tende a se elevar agora, contando com um planejamento mais eficaz.

LEÃO

Mercúrio ingressa na casa espiritual, o que pode contribuir com o amadurecimento de ideias e objetivos. O céu da semana tende a evidenciar um momento em que suas amizades desabrocham, favorecendo o resgate de afinidades e prazeres conjuntos.

VIRGEM

Busque aperfeiçoar os processos de gestão, já que Mercúrio adentra a área patrimonial. O momento pode favorecer seu envolvimento nas demandas da vida privada, o que ajuda a renovar suas relações e o ambiente doméstico, visto a Lua no segmento familiar-íntimo, da fase minguante à nova.

LIBRA

Busque se mostrar empática e disposta a intercambiar ideias, visto que Mercúrio entra em tensão ao seu signo, gerando complementaridade no trato humano. Este momento astrológico pode promover um resgate de interesses nas parcerias, renovando-as.

ESCORPIÃO

A rotina pode melhorar do ponto de vista organizativo com Mercúrio no setor das rotinas. Você tende a se mostrar mais ativa tanto do ponto de vista prático como mental, o que eleva sua produtividade e lhe deixa mais aberta às oportunidades.

SAGITÁRIO

Estímulos intelectuais podem lhe fazer conciliar diversão e aprendizado. O momento astrológico tende a sugerir fortalecimento da autoconfiança, favorecendo as interações e os lazeres em grupo, visto a Lua entre seu signo e o setor social, da fase minguante à nova.

CAPRICÓRNIO

Procure se abrir ao diálogo com o entorno imediato. É importante contar com o suporte familiar na sua vida, enquanto motiva um envolvimento prazeroso das demandas do lar, visto a Lua no eixo crise-familiar, da fase minguante à nova.

AQUÁRIO

Tente valorizar os intercâmbios em rede e o aprendizado devido a essas conexões. Seu lado sociável pode ficar em evidência, favorecendo as interações coletivas, já que a Lua transita no eixo amizades-comunicação, da fase minguante à nova.

PEIXES

Busque aperfeiçoar a gestão financeira, visto que a casa material recebe a influência de Mercúrio. A produtividade no trabalho tende a ser estimulada nesta fase, ao mesmo tempo em que favorece novos percursos relacionados aos seus objetivos.





o anjo Ieialel

Consola nas aflições, cura as doenças, principalmente as dos olhos. Domina sobre o ferro e todos os que com ele trabalham ou negociam. Confunde os maus e as testemunhas falsas. Confere bravura, franqueza e paixão por Vênus. O gênio contrário é provocador de cólera e influi sobre os maus homicidas. Quem nasce sob esta influência se distinguirá por sua coragem e franqueza.

O SANTO São João Antônio Farina

Aos 15 anos se encaminhou para o seminário diocesano de Vicenza (Itália). Aos 21 anos, ainda como estudante de Teologia, foi designado professor no seminário onde lecionou por 18 anos. Ordenado em 1827 continua sua trajetória com a educação chegando a assumir a direção da escola pública. Em 1831, como pároco em São Pedro Vicenza, iniciou trabalhos com escola popular de educação moral e cristã para meninas. Em 1836, funda a Congregação das Irmãs Mestras de Santa Dorotéia - Filhas dos Sagrados Corações. Em 1840 começou a educação de meninas surdas e mudas. Em 1849 a de meninas cegas. Também projetou assistência a doentes e idosos, iniciando-a em 1846 em abrigos, hospitais e domicílio.