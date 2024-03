Novos sons no Nordeste

Foto: Divulgação Show da banda norte-americana The Calling realiza turnê pelo Nordeste

A cidade de Salvador recebe, no dia 30 de abril, o WhatzPOP71 Festival, que propõe unir hits da nostalgia dos anos 2000 com a tendência mundial pós-pandemia. O evento traz em sua programação shows de atrações internacionais e nacionais.

O line-up do festival recebe pela primeira vez as bandas norte-americanas The Calling e Magic! na capital baiana. Além deles, haverá o encontro dos artistas Nando Reis com Duda Beat, Rachel Reis e Lunna Monty.

Flavio Saturnino, fundador do evento, afirma que o WhatzPOP71 surge no contexto de dois anos pós-pandemia com o desenvolvimento de vários outros festivais. "A gente quis somar ainda mais com esse movimento cultural, trazendo artistas nostálgicos com talentos que estão lotando shows no momento, sem esquecer de olhar sensivelmente para o futuro".

"A onda nostálgica é uma realidade global. O que para muitos era uma tendência de mercado, hoje é comprovadamente uma das principais receitas do mercado. Pesquisas apontam que as pessoas param de descobrir músicas após os 29 anos. Mas isso não significa que elas deixam de consumir", explica Flavio ao O POVO.

O fundador destaca ainda que o line-up do evento foi feito através de muitas pesquisas de atrações "em alta" de Salvador, misturado ao desejo nostálgico: "Ter Nando Reis com participação de Duda Beat no nosso line-up vem a partir de um estudo de conexões da música pop. Já Rachel Reis e Lunna Montty representam uma renovação da música baiana sem precedentes: elas estão prontas para conquistar o espaço que quiserem".

"Juntar essas potências com Magic!, que só em um clipe tem mais de 2.4 bilhões de views, e The Calling, que mesmo sendo uma banda dos tempos analógicos ostenta clipe com mais de meio bilhão de views, a gente celebra a diversidade e responde a pergunta: o que é pop?", finaliza. (Raquel Aquino)

WhatzPOP71 Festival

Quando: terça-feira, 30 de abril, a partir das 17h

Onde: Arena Fonte Nova (Ladeira da Fonte das Pedras, s/n - Nazaré, Salvador - BA)

Quanto: a partir de R$99,90; vendas em ingresso.com a partir de 28 de fevereiro

Mais informações: no site e Instagram