Áries 21/03 a 20/04 Com a Lua na casa profissional, a disposição para o trabalho tende a se elevar. O Sol segue em encontro com Mercúrio e Saturno no setor de crise, podendo nutrir os processos autoinvestigativos voltados a estruturar suas estratégias frente aos problemas.

Touro 21/04 a 20/05 A Lua na área espiritual pode fortalecer suas ideias e ampliar seus horizontes. A atuação em equipe tende a ser favorecida pelo encontro do Sol com Mercúrio e Saturno na casa das amizades, o que ajuda com acordos interpessoais e o compartilhamento de objetivos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A Lua no setor patrimonial pode seguir dinamizando o planejamento de recursos materiais. Sua capacidade de gestão tende a ser favorecida nesta fase, dando um foco disciplinado aos objetivos profissionais, visto o Sol em equilíbrio a Mercúrio e Saturno na casa do trabalho.

Câncer 21/06 a 22/07 Trocas arrojadas tendem a tomar corpo. Este momento astrológico pode fortalecer as parcerias articuladas em ideais e objetivos comuns, dando solidez aos projetos em desenvolvimento, visto o encontro do Sol com Mercúrio e Saturno na área espiritual.

Leão 23/07 a 22/08 O dia a dia pode se dinamizar com a Lua no setor do cotidiano. Este momento tende a motivar uma análise profunda das dinâmicas emocionais, o que lhe ajuda a realizar mudanças importantes em sua vida, visto o encontro do Sol com Mercúrio e Saturno no setor íntimo.

Virgem 23/08 a 22/09 Prazeres coletivos tendem a ganhar corpo, visto a Lua na casa social. As parcerias podem passar por um momento de amadurecimento e cumplicidade com o Sol em equilíbrio a Mercúrio e Saturno na área de relacionamentos, o que favorece acordos importantes.

Libra 23/09 a 22/10 O apoio familiar pode ajudar no seu desempenho em casa e no trabalho. A rotina tende a ficar mais organizado agora, já que seu comprometimento com as demandas podem se elevar frente ao encontro do Sol com Mercúrio e Saturno no setor das rotinas.

Escorpião 23/10 a 21/11 Busque aproveitar o momento para intercambiar ideias arrojadas e enriquecer sua bagagem cultural. As interações em rede tendem a lhe proporcionar grande aprendizado, visto o Sol em equilíbrio a Mercúrio e Saturno no setor social.

Sagitário 22/11 a 21/12 Sua postura tende a ficar dinâmica e criativa na gestão de recursos. Os laços familiares podem se fortalecer, o que lhe ajuda a criar uma base sólida para sua vida, visto o Sol em equilíbrio a Mercúrio e Saturno na área doméstica.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Sua postura tende a ganhar confiança e se dinamizar frente aos seus objetivos. Este momento pode favorecer a estruturação de ideias, além de importantes acordos nas parcerias, visto o Sol em equilíbrio a Mercúrio e Saturno no setor comunicativo.

Aquário 21/01 a 18/02 Busque valorizar as oportunidades associadas aos desafios. Seus valores tendem a se fortalecer e sua capacidade de gestão fica mais estruturada agora, considerando o Sol em encontro com Mercúrio e Saturno no setor material.