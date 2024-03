Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 5 de março (01/03)

Foto: Marcos Hermes/Divulgação Banda Barão Vermelho irá comemorar 40 anos de carreira com show em Fortaleza no mês de abril

Estão à venda os ingressos para o show da banda Barão Vermelho em Fortaleza, no dia 20 de abril. O evento será realizado no estacionamento do shopping RioMar Fortaleza e integra o evento "Rock Brasil" que também terá show de Paulo Ricardo. O grupo celebra 40 anos de trajetória com repertório que irá passear pelos grandes sucessos, como "Por Você", "Puro Êxtase" e "Bete Balanço".

Quando: sábado, 20 de abril, a partir das 16 horas

sábado, 20 de abril, a partir das 16 horas Onde: estacionamento do Shopping Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

estacionamento do Shopping Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira); ingressos no site Bilheteria Digital

Estreias

O catálogo da Telecine estreia novidades no mês de março. Entre os novos títulos que chegam ao streaming, está "Ó Pai, Ó 2". Roque (Lázaro Ramos) se prepara para lançar a carreira musical e está confiante que vai alcançar a fama como cantor. Ao mesmo tempo, Dona Joana (Luciana Souza) vive o luto pela perda de Cosme e Damião e segue com problemas com inquilinos no bairro do Pelourinho, em Salvador. A história acontece nos preparativos da Festa de Iemanjá, uma dos principais festejos do calendário.

Onde assistir: Telecine



Xógum

A plataforma de streaming Disney lança o terceiro episódio da série "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" nesta terça-feira, 5. Baseada no clássico da literatura homônimo de James Clavell, a produção mostra o senhor de guerra Yoshii Toranaga na luta por sua vida enquanto seus inimigos do Conselho de Regentes se unem contra ele. A história é ambientada no Japão, no ano de 1600. "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" foi criada para televisão por Rachel Kondo e Justin Marks, que também atua como showrunner e produtor executivo.

Onde: Star+

Oscar

Estão à venda os ingressos para o UCI Day Oscar, promoção realizada pela rede de cinema. A UCI exibe os principais longas indicados ao prêmio de Hollywood nos dias 7 e 8 de março, com meia-entrada a R$ 10. Dentre os longas selecionados estão os recordistas de indicações "Oppenheimer" e "Pobres Criaturas", além de "Barbie" e dos aclamados "Vidas Passadas", "Zona de Interesse", "Assassinos da Lua das Flores", "O Menino e a Garça", "Anatomia de Uma Queda" e "Os Rejeitados".

Quanto e onde: Ingresso.com

Rânia

A plataforma de streaming O POVO segue com exibição do filme "Rânia", dirigido por Roberta Marques. Na trama, Rânia (Graziela Felix) é uma adolescente de Fortaleza que trabalha em um quiosque de praia enquanto sonha em ser bailarina. Ela arranja um bico como dançarina em uma boate e acaba conhecendo uma famosa coreógrafa que pode tornar seu sonho realidade. O longa-metragem teve sua estreia no Festival Internacional de Roterdã, em 2012, na sessão Bright Future. A produção venceu categorias nos prémios Novos Rumos do Festival do Rio, em 2011.

Onde assistir: O POVO+

