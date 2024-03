Espetáculo musical traz magia da Disney para Fortaleza

Foto: Divulgação/ Disney in concerts "Disney: Magia e Sinfonia" chega a Fortaleza com espetáculo mágico

“A magia Disney alimenta no nosso coração essa capacidade de sonharmos, de acreditar, de fazer diferente, de voltar a ter a inocência da criança”, aponta Daniel Salve, diretor do espetáculo “Disney: Magia e Sinfonia”. A montagem chega ao palco do Teatro Rio Mar Fortaleza nos dias 9 e 10 de março, sábado e domingo, com três sessões em cada dia.

A pequena temporada traz para os espectadores da capital cearense a magia e fantasia das obras que fazem parte da grande empresa. Canções como “Amigo, Estou Aqui”, do filme Toy Story, “Livre Estou” e “Minha Intuição”, da franquia Frozen, são interpretados por atores caracterizados como os personagens dos desenhos, acompanhados pelos instrumentos da orquestra sinfônica Villa Lobos.

Além das famosas animações do estúdio centenário, outras marcas atreladas a ele estarão representadas no palco, como Star Wars e Marvel. Músicas temas de figuras icônicas da cultura pop, como o complexo vilão Darth Vader, serão performados pelos músicos, auxiliados por luzes e imagens exibidas em um telão.

Os heróis integrantes dos Vingadores, uma das equipes mais importantes deste gênero no cinema, também tem seu espaço, fazendo os fãs vibrarem com o sentimento saudoso.

Para que toda a montagem siga harmoniosamente, o tempo de preparação é essencial. Daniel, o diretor da peça, explica que são cerca de 8 horas de ensaio, preparando os vocalistas e os números de dança com atores e bailarinos. Há também o ensaio com os músicos da orquestra, com as luzes e os efeitos que serão usados na apresentação.



“São muitos elementos que vão se sobrepondo ao longo de semanas de ensaio para que possamos fazer um show tecnicamente bem acabado e perfeito para o público”, elabora, também ressaltando o comprometimento do elenco.

Como resultado final, o público é encantado com o musical que aposta bastante no visual e na conexão com as obras. “Tem projeções, efeitos especiais e muita movimentação, cor e magia Disney no palco”, lista.

Há também as surpresas durante os números e as interações com a plateia, aproximando-a da performance. Uma delas é ansiada pelo diretor em cada apresentação: o ato em que se apresenta o sucesso “Não Falamos do Bruno”, da animação Encanto.

Apesar do longa de fantasia ser recente — tendo sido lançado em 2021 —, se tornou marcante entre os fãs do estúdio, principalmente a canção citada por Daniel. Com uma surpresa preparada para o momento, ele lembra que costuma ser um momento com grande reação dos presentes. Para o diretor, o encontro com os personagens e as canções permitem “uma forte emoção" para quem assiste.

“A música nos leva em uma jornada muito distinta, toca nosso coração. Faz lembrarmos dessas trilhas [sonoras], como os temas de nossas próprias vidas, porque muitos cresceram, e ainda crescem, ouvindo essas músicas”, sustenta.

Daniel está animado para proporcionar esses sentimentos em quem estiver na plateia com este conjunto de elementos e significados, principalmente por ser a primeira vez que a obra terá uma pequena temporada performada em outras regiões, fora do eixo Sudeste — onde começou a ser apresentada no ano passado.

“Estamos felizes de poder sair de São Paulo e levar um pouquinho mais da magia da Disney para o Nordeste”, garante. Em seguida, completa revelando um desejo que tem a cerca da montage: “Gostaríamos que pudéssemos viajar ainda mais com o show, mas é essa uma primeira etapa maravilhosa”.

Disney: Magia e Sinfonia

Quando: 9 e 10 de março, com sessões 11 horas, 15 horas e 19 horas

9 e 10 de março, com sessões 11 horas, 15 horas e 19 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - 3001 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - 3001 - Papicu) Quanto: ingressos a partir de R$ 25. As vendas são realizadas no site uhuu ou na bilheteria do Teatro

