Evento em Quixeramobim celebra Antônio Conselheiro e Zé Celso

Foto: Tarcisio Filho/Divulgação Casa de Antônio Conselheiro recebe evento até o dia 13 de março

Com o tema “Justiça Social, Memória e Arte”, o Conselheiro Vivo acontece neste dia 7 até 13 de março. A 20ª edição do evento promove palestras, eventos, oficinas e debates, em Quixeramobim. A programação é gratuita e aberta ao público.

Nascido em Quixeramobim, Antônio Conselheiro ficou conhecido na historiografia por fundar Canudos, uma comunidade localizada no interior da Bahia. O cearense foi professor, advogado em Ipu e Sobral, além de comerciante.Depois de ser abandonado pela esposa, Antônio passou a vagar por 25 anos até chegar na tal região que ficava ao redor de uma fazenda. A prosperidade gerada após a chegada de Conselheiro, gerou incômodo entre os latifundiários do lugar, fazendo com que o governo da época atacasse a comunidade.

O seminário busca sempre fazer uma conexão entre o passado e a realidade atual. “Nos últimos anos vimos uma necessidade de lutas sociais onde as pessoas reivindicavam espaços coletivos e o direito de existir, como foi essa experiência comunitária de Canudos”, explica Pedro Igor, gestor da Casa Antônio Conselheiro, equipamento cultural localizado em Quixeramobim.

“O exercício de celebrar Antônio Conselheiro é celebrar também a igualdade, a justiça social, a memória de um homem que lutou bravamente por dias melhores”, completa Pedro. Da mesma maneira que o cearense foi resistência ao longo do período histórico que viveu, o jornalista Vladimir Herzog lutou em prol da justiça social. Por isso, a conexão entre as duas personalidades será tema da mesa redonda “De Canudos ao Golpe: memórias da resistência", no dia 11 de março.

Com a participação de Ivo Herzog, filho de Vladimir, a discussão vem para marcar os 60 anos do golpe civil-militar no Brasil. “O tema está na pauta atual porque quando achamos que o cenário democrático está consolidado, algo o coloca em risco”, destaca Ivo sobre a relevância do debate. “Pessoalmente, para mim é importante conhecer um projeto que meu pai se envolveu e não pode terminar”, completa.

“Ambos tinham uma preocupação genuína com o bem estar das pessoas, as questões sociais, cada um no seu tempo, mas sempre o Brasil foi um país de grandes injustiças sociais, temas que incomodavam os dois e que ambos se dedicaram a garantir os direitos básicos às populações mais vulneráveis”, revela Herzog.

Dentre as atividades do 20° Conselheiro Vivo está um espetáculo em homenagem a José Celso Martinez, conhecido como Zé Celso. A peça é realizada por Marcelo Drummond, viúvo do dramaturgo, e pelo Teatro Oficina, de São Paulo. O espetáculo acontece no dia 9, a partir das 19h.

“É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu nunca fui próximo ao teatro de depoimentos, essas coisas que estão em voga hoje em dia, mas eu resolvi fazer isso também pela minha necessidade de contar, de deixar claro para mim tudo que aconteceu, como aconteceu, enfim, e poder contar para as pessoas como foi uma vida com o Zé e o que a gente enfrentou para fazer teatro”, conta Marcelo.

José Celso faleceu em julho de 2023, após sofrer graves queimaduras provocadas por um incêndio no apartamento em que morava, em São Paulo. O dramaturgo construiu uma relação afetiva com Quixeramobim desde 2007. Na época, a companhia criada por ele em São Paulo, Teatro Oficina Uzyna Uzona, encenou na cidade o espetáculo "Os Sertões", peça a partir da obra homônima de Euclides da Cunha.

“Quando fizemos ‘Os Sertões’, muitos jovens conheceram a história através do teatro. Pessoas que nunca tinham lido o livro do pedido da Cunha ou nenhum outro livro. Então, acho que, botando no teatro, a gente chega em outras pessoas que não tiveram a oportunidade ainda de conhecer através de obras literárias”, destaca Marcelo.

O espetáculo abordará não só a relação de Zé com Antônio Conselheiro, mas também o legado deixado por ele no teatro. Drummond escolheu textos que são importantes para ele e que trazem papéis para contar a história dos dois. “O mais difícil é ficar lembrando de tudo, porque, enfim, eu vivi uma tragédia, e essa tragédia eu tenho que contar também, como foi. E é uma coisa que me toca muito”, compartilhou o artista.



20º Conselheiro Vivo

Quando: 7 a 13 de março, a partir das 19 horas

7 a 13 de março, a partir das 19 horas Onde: Casa de Antônio Conselheiro (R. Cônego Áureliano Mota, 210 - Centro, Quixeramobim)

Casa de Antônio Conselheiro (R. Cônego Áureliano Mota, 210 - Centro, Quixeramobim) Mais informações: conselheirovivo.com.br