ÁRIES

O emocional tende a buscar satisfação nas relações sociais e atividades em grupo, visto que a Lua encontra Plutão, Marte e Vênus na área de amizades. Contudo, é importante buscar equilíbrio entre lazeres e demandas. Tente zelar por economia.

TOURO

Com Plutão, Marte e Vênus na casa do trabalho, seus objetivos profissionais podem se fortalecer frente ao encontro da Lua, o que lhe leva a assumir maiores responsabilidades e a buscar reconhecimento por seu desempenho. Mas tente evitar imediatismos e ações radicais.

GÊMEOS

Busque evitar alimentar frustrações frente aos obstáculos. Você tende a ser guiada por um forte desejo de expansão, o que lhe leva a abraçar oportunidades de aprendizado que ajude você a desenvolver seus objetivos, pois a Lua encontra Plutão, Marte e Vênus na área espiritual.

CÂNCER

Cuidado com o impacto de suas ações nas parcerias. Seus instintos tendem a aflorar frente ao encontro da Lua com Plutão, Marte e Vênus no setor íntimo, fazendo-lhe vivenciar os acontecimentos de modo mais intenso e com um forte desejo de realização pessoal.

LEÃO

É importante ser diplomático em situações de conflito. As dinâmicas interpessoais podem se intensificar frente ao encontro da Lua com Plutão, Marte e Vênus na área de relacionamentos, o que rende as articulações prazerosas, mas também desafiadoras.

VIRGEM

Seu envolvimento no dia a dia pode ficar mais intenso frente ao encontro da Lua com Plutão, Marte e Vênus no setor das rotinas, o que lhe traz satisfação e eleva a produtividade. Contudo, é preciso evitar insistir em mudanças que se mostrem inviáveis.

LIBRA

Procure ser cuidadosa nos gastos e ao partilhar sua intimidade. Sua postura nas interações em grupo tende a ser marcada por sensualidade, enquanto você busca experiências prazerosas e sofisticadas, já que a Lua encontra Plutão, Marte e Vênus na área social.

ESCORPIÃO

Neste momento, suas vivências na esfera familiar podem ficar mais intensas, gerando cumplicidade e colaboratividade, visto o encontro da Lua com Plutão, Marte e Vênus no setor doméstico. Mas é preciso equilibrar suas expectativas com o do entorno, evitando imposições.

SAGITÁRIO

Tente empregar as palavras com inteligência e responsabilidade. Suas opiniões podem causar impacto, visto a sua capacidade de chegar ao centro das questões, já que a Lua encontra Plutão, Marte e Vênus no setor comunicativo.

CAPRICÓRNIO

Os gastos devem acompanhar seus níveis de exigência, demandando senso de limite. A tendência é que você age fortemente guiada por seus valores e pelos objetivos que nutre perante a vida, considerando o encontro da Lua com Plutão, Marte e Vênus na área material.

AQUÁRIO

Procure avaliar o impacto de suas ações no entorno antes de realizar movimentos importantes. Sua postura pode ganhar assertividade frente ao encontro da Lua com Plutão, Marte e Vênus em seu signo, ajudando na condução dos seus interesses.

PEIXES

Sua percepção dos problemas e do impacto que causa no seu emocional pode ficar apurada frente ao encontro da Lua com Plutão, Marte e Vênus na área de crise, o que favorece o recolhimento de forças. Procure manter a discrição sobre os dilemas pessoais.

o anjo Umabel

Quem nasce sob esta influência amará as viagens e os prazeres honestos. Será muito amoroso e sensível. Tem consciência da forma correta de agir e sua inteligência está a serviço da potência angelical. Introvertido e afetuoso, não se adapta a mudanças repentinas. Tradicionalista, mantém-se fiel e apegado aos valores transmitidos e ensinados pelos pais. Não gosta das pessoas agressivas ou indecisas.

O SANTO Santas Perpétua e Felicidade

Perpétua era de família rica, sendo seu pai o único pagão da família. Quando foi levada à prisão, tinha um filho recém-nascido. Felicidade era sua escrava e foi presa com oito meses de gestação. Elas foram presas por causa de um decreto que condenava à morte aqueles que se considerassem cristãos. Perpétua escreveu sobre as atrocidades que viveu na prisão em um diário, depois considerado um dos textos cristãos mais antigos. As duas foram lançadas na arena para serem pisoteadas por touros e vacas. Perpétua foi a primeira a ser atingida e Felicidade a ergueu do chão. Felicidade foi a primeira a ser degolada. Em seguida, o soldado faria o mesmo com Perpétua, mas errou o local do golpe. Ela lançou um grito de dor e indicou ao algoz o local a ser cortado pelo machado dele.