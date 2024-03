Oscar 2024: 'Eu, Capitão' mostra saga invisível de refugiados

Foto: Greta De Lazzaris/Divulgação "Eu, Capitão" está entre os indicados ao Oscar de melhor filme internacional

"Eu, Capitão", indicado ao Oscar de melhor filme internacional, é indubitavelmente bonito. Emocionante mesmo. Afinal, o longa conta uma história com a qual é difícil não se compadecer: dois amigos senegaleses deixam a capital do país em busca de uma vida melhor. Moussa (Moustapha Fall) é mais determinado nessa missão, enquanto o inseguro Seydou (Seydou Sarr) tem mais receio do que o caminho pode lhes reservar.

E é justamente nessa jornada que o filme se debruça. Acompanhamos todos os percalços que fazem parte da vida desses dois africanos tentando chegar em terras italianas.

Sobre isso, vamos fazer um exercício: se você não sabe nada sobre "Eu, Capitão", pensaria que o longa-metragem estaria indicado via qual país? Senegal? Nada disso. É uma produção italiana. A direção é de Matteo Garrone, de "Pinóquio" (2021).

Entendeu o problema? A história de dois refugiados senegaleses, com todas suas dores passa pela ótica de italianos - os africanos no roteiro são creditados como colaboradores.

Todo aquele problema já tradicional do cinema americano do "white savior" - o branco salvador, que chega para salvar as pessoas do "terceiro mundo" - saem da tela e são repassadas aos créditos de produção.

