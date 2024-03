Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Victor Pollak/Divulgação "Os Farofeiros 2" chega aos cinemas brasileiros no dia 7 de março

Estreia nesta quinta-feira, 7, a comédia nacional "Os Farofeiros 2". Nesta sequência, os colegas de trabalho Alexandre, Lima, Rocha e Diguinho vão encarar uma nova roubada acompanhados novamente das suas famílias. Eles foram presenteados pela empresa com uma viagem para a Bahia. Os problemas e imprevistos colocam os personagens em situações hilárias, mas vão levar por água abaixo a viagem dos sonhos.

Quando e onde: Ingresso.com

Monique Kessous

A cantora carioca Monique Kessous celebra 15 anos de carreira fonográfica autoral em show neste sábado, 9, com participação do multi-instrumentista Pedro Franco. O espetáculo, intitulado "O Meu Som É Seu de Perto", reúne canções como "Frio" e "Eu Sem Você", releituras de autores que fazem parte de sua trajetória, e músicas autorais inéditas.

Quando: sábado, 9, às 21 horas

sábado, 9, às 21 horas Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga)

Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga) Quanto: a partir de R$ 50; vendas no site Uhuu

Silvero e Belchior

O cantor e ator cearense Silvero Pereira volta a apresentar em Fortaleza o espetáculo "Silvero Interpreta Belchior", desta vez no Pirata Bar. Neste sábado, 9, ele leva ao público repertório com clássicos como "A Palo Seco", "Toda Suja e Batom", "Alucinação", "A Hora do Almoço" e "Pequeno Mapa do Tempo". O show marca também o lançamento de uma nova versão da música "Paralelas".

Quando: sábado, 9, às 21h30min

sábado, 9, às 21h30min Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Centro)

Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Centro) Quanto: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia); R$ 60 (ingresso solidário); vendas no site Sympla

Lana Del Rey

A Arena do Mar é palco nesta sexta-feira, 8, da festa "CVLTO", que celebra a carreira e a trajetória da cantora americana Lana Del Rey. Nesta edição, Gabi Dorato e Banda fazem homenagem ao álbum "Ultraviolence", que completa dez anos em 2024. O disco será interpretado na íntegra. A festa também terá tributo a Marina Diamandis, show com Rômí e sets de DJ com Stheryka e Adrian Brasil.

Quando: sexta-feira, 8, às 21 horas

sexta-feira, 8, às 21 horas Onde: Arena do Mar (rua José Avelino, 367 - Centro)

Arena do Mar (rua José Avelino, 367 - Centro) Quanto: R$ 30; vendas no site Sympla



Comédia

Acontece neste fim de semana o Festival Maria Bonita Comedy, evento que reúne comediantes mulheres que fomentam a cena do stand up nordestino. A quarta edição ocorre em duas noites no palco do Teatro Chico Anysio. Sobem ao palco representantes de sete estados nordestinos, como as cearenses Patricia Nassy e Juliana Maya, a paraibana Josi Dionísio e a baiana Bárbara Oliveira.

Quando: sábado, 9, e domingo, 10, às 20 horas

sábado, 9, e domingo, 10, às 20 horas Onde: Teatro Chico Anysio (Avenida da Universidade, 2175 - Benfica)

Teatro Chico Anysio (Avenida da Universidade, 2175 - Benfica) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); vendas no Sympla

R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); vendas no Sympla Instagram: @mariabonitacomedy







Dia de Oscar

Os filmes indicados ao Oscar 2024 ganham sessões especiais nas salas de cinema por todo o Brasil. Nesta quinta-feira, 7, e sexta-feira, 8, a rede UCI exibe os longa-metragens com ingressos a partir de R$ 10. Intitulada "UCI Day Oscar" a ação é válida para filmes como "Barbie", "Oppenheimer", "Assassinos da Lua das Flores" e "O Menino e a Garça".

Quando: quinta-feira, 7, e sexta-feira, 8

quinta-feira, 7, e sexta-feira, 8 Onde: cinemas dos shoppings Iguatemi Fortaleza e Parangaba

cinemas dos shoppings Iguatemi Fortaleza e Parangaba Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)

R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira) Horários e filmes disponíveis: site do UCI





Regina Kinjo

A cantora e compositora Regina Kinjo apresenta nesta sexta-feira, 8, o espetáculo "Sertão Oriente", que marca uma nova fase de sua carreira. Predominantemente autoral, o show inclui canções do novo EP, intitulado "Kinjo - Sertão Oriente", que será lançado ainda neste ano. A produção desbrava as raízes da artista, que tem em seu DNA o Japão e o Nordeste. Um cordel permeia todo o show, que conta a história de Regina.

Quando: sexta-feira, 8, às 19 horas

sexta-feira, 8, às 19 horas Onde: Bruta Flor - Arte e Invenção (av. da Universidade, 2355 - Benfica)

Bruta Flor - Arte e Invenção (av. da Universidade, 2355 - Benfica) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas no Sympla

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp