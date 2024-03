O SANTO São João De Deus

Nasceu em Montemor-o-Novo, próximo de Évora, Portugal. Recebeu o nome de João Cidade, que depois se tornaria João de Deus. Aos 8 anos, seguiu um clérigo até Oropesa, na Espanha, onde morou com uma família rica. Alistou-se no exército, combateu em duas batalhas, vendeu livros como ambulante e abriu uma livraria. Certo dia, João ouviu um sermão que o iluminou e o perturbou tanto que precisou de internação hospitalar. Decidiu vender tudo e saiu pelas ruas pedindo esmolas para os pobres. No hospital, João experimentou os métodos de tortura com os quais eram tratados os doentes e entendeu que deveria fazer algo para eles. Fundou um primeiro hospital e dedicou-se a órfãos, prostitutas e desempregados. João faleceu aos 55 anos, enquanto rezava de joelhos.