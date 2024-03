Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 8 de março (08/03)

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 08-02-2024: Locais para alugar livros, BECE-Biblioteca Pública Estadual do Ceará. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

A Biblioteca Pública do Estado do Ceará (BECE) realiza o colóquio "O mundo escrito por mulheres: A importancia da literatura feita por elas". O evento tem como objetivo aprofundar a reflexão e o debate sobre o papel feminino no campo do fazer literário, com o propósito de entender como as mulheres ocupam e resistem nos espaços da escrita e nas dinamicas da produção editorial. O momento terá a participação de Amanda Moíra, Vanessa Passos e Patrícia Cacau.

Quando: sexta-feira, 8, as 15 horas

sexta-feira, 8, as 15 horas Onde: Bece (av. Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Bece (av. Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito

Tributo

Nesta sexta-feira, 8, o North Shopping prepara uma programação especial em alusão ao Dia da Mulher. O estabelecimento promove um tributo a Marília Mendonça com a cantora Jessik. O momento gratuito promete levar ao público os grandes sucessos da artista.

Quando: sexta-feira, 8, 19 horas

sexta-feira, 8, 19 horas Onde: Praça de Alimentação do North Shopping Fortaleza (av. Bezerra de Menezes, 2450)

Praça de Alimentação do North Shopping Fortaleza (av. Bezerra de Menezes, 2450) Gratuito

Porto Dragão

O Hub Cultural Porto Dragão, equipamento cultural localizado no Centro de Fortaleza, realiza apresentação do coletivo Deixe Com Elas, formado pelas DJs Indira Marley, Vládia Soares e Lady Luh. O momento apresenta o "reggae feito por mulheres", que busca explorar a pluralidade das músicas jamaicanas por meio do vinil. O evento acontece nesta sexta-feira, 8, na Praça das Artes.

Quando: sexta-feira, 8, às 20 horas

sexta-feira, 8, às 20 horas Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90 - Praia de Iracema)

Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90 - Praia de Iracema) Gratuito

Terrazo

Nesta sexta-feira, 8, o Terrazo Shopping, localizado no Eusébio, realiza ações em alusão ao Dia da Mulher. A AmericaNews Beauty, em parceria com a Verdant, oferecerá maquiagem gratuita a partir das 12 horas. Às 19 horas, a jornalista e carioca Lívia Baral fará uma apresentação gratuita na praça de alimentação com repertório de clássicos da MPB.

Quando: sexta-feira, 8, a partir das 12 horas

sexta-feira, 8, a partir das 12 horas Onde: Terrazo Shopping (av. dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio)

Terrazo Shopping (av. dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio) Gratuito



Talk Show

Em alusão ao Dia da Mulher, o Grand Shopping oferece programação para homenagear as mulheres no mês de março. Nesta sexta-feira, 7, destaque para a palestra sobre a invisibilidade da sobrecarga feminina, ministrada pela professora Aline Brauna. Para finalizar a ação, a cantora Shirley Cordeiro apresenta um show especial com sucessos de divas de rock e pop.