Alice Carvalho participa de pitching de roteiros no Porto Iracema

Foto: Divulgação Amazon Studios Alice Carvalho em cena da série 'Cangaço Novo'

Dos seus papeis em "Renascer" e "Cangaço Novo", a atriz Alice Carvalho chega em Fortaleza para participar do júri da 11ª edição do Pitching de Roteiros, realizado pela Escola Porto Iracema das Artes. O evento acontece neste sábado, 9, às 9 horas, reunindo projetos construídos no "Lab Cena 15", para serem avaliados por produtores do cinema nacional.

Em conversa com o Vida&Arte, Alice afirma que iniciativas como a do Porto são uma "oportunidade para roteiristas apresentarem seus projetos para produtores, diretores e outros profissionais do setor".

Como júri, vários critérios devem e podem ser considerados, dependendo do contexto e objetivo de cada projeto. Alice Carvalho esclarece: "Acho que cada produção é única e pode ser pensada de acordo com sua própria relevância e contexto específicos".

Entretanto, a atriz afirma que alguns critérios gerais precisam ser estabelecidos. Entre eles a originalidade, coerência, fluidez da narrativa, qualidade técnica e o potencial da produção de gerar impacto, envolver e gerar debates. Para Alice, "essa 'venda do peixe' para os canais e as produtoras é uma oportunidade ótima para também conhecer mais sobre sua própria história e sobre as tendências atuais do mercado".

"Tenho observado que há mais olhares sobre nós agora. E que bom que isso esteja acontecendo de maneira mais latente. Tem um movimento de cineastas, produtores e artistas que estão contando suas histórias, lutando para capturar a riqueza cultural e social da região, que é muito diversa e com múltiplas narrativas", alegra-se Alice.

Alice afirma que, desde documentários sobre tradições locais até dramas e comédias, as produções estão conquistando públicos e críticos, tanto dentro quanto fora do Brasil. "Estamos ainda caminhando para uma diversidade de vozes e perspectivas que estão sendo representadas que não apenas desafiam estereótipos e preconceitos, mas também celebram a riqueza da diversidade cultural do Nordeste e do Brasil como um todo. E é assim que deve ser, com vozes que continuam a moldar e enriquecer nossa cultura coletiva nos próximos anos", finaliza.

11º Pitching de Roteiros - Lab Cena 15

Quando: sábado, 9, às 9 horas

Onde: Cinema Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

Mais informações: @portoiracemadasartes