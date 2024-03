Ná Ozzetti faz show no São Luiz cantando Rita Lee e Carmen Miranda

Foto: Gal Oppido/ Divulgação/ ADOBE DESIGN Ná Ozzetti celebra Rita Lee e Carmen Miranda em show no Cineteatro São Luiz

Existem mais semelhanças entre Carmen Miranda e Rita Lee do que imaginamos. Começa que ambas marcaram a história como criadoras de um jeito muito particular de fazer música. Se a portuguesa naturalizada brasileira fez do samba seu porta estandarte, a paulistana inventou a maneira mais verde e amarela de fazer rock. Pioneiras, vanguardistas e originais, cada uma criou um personagem para habitar suas invenções artísticas. Do lado de Rita, eram os cabelos e lábios vermelhos, os óculos coloridos, enquanto Carmen pendurava frutas e balangandãs nos lindos turbantes que usava.

Mais semelhanças entre essas musas serão exploradas no show "Balangadãs Babilônia", que Ná Ozzetti apresenta neste domingo, 10, no Cineteatro São Luiz. O show mistura canções dos dois tributos que a cantora paulista lançou - "Love Lee Rita", de 1996, e "Balangandãs", de 2006. No palco, ela será acompanhada por Dante Ozzetti (violão de nylon), Mário Manga (guitarra, violoncelo e violão), Sérgio Reze (bateria), Zé Alexandre Carvalho (contrabaixo acústico) e Fernando Sagawa (sopros).

Por telefone, Ná comemora a volta a Fortaleza depois de quase sete anos. "Eu ainda não conheço o Cineteatro", adianta, também feliz por homenagear dois ídolos. "Carmen, para mim, inventou uma forma de cantar o samba. Ela que inaugurou essa coisa de brincar com os ritmos, uma coisa brejeira com uma inteligência musical, de valorizar as canções, com humor. E a Rita é a mesma coisa. Ela inaugurou uma forma de compor o rock", resume a intérprete que se aproximou mais da sambista nos anos 1980, quando integrava o grupo Rumo. "Quando entrei no Rumo, ele tinha duas vertentes: as canções próprias e as releituras de canções dos anos 1930. A gente fazia pesquisa em discos de 78 rotações, e eu comecei a ouvir a Carmen e fiquei impactada. Justamente o que me chamou atenção foi a forma como ela sabia valorizar uma canção, tirar proveito da própria voz. Não era aquele trombonão, ela tinha voz delicada. Ela me ensinou muito justamente a valorizar os detalhes, prestar atenção", explica.

Com Rita a aproximação foi maior. Conterrâneas, ela teve chance de ver a roqueira cantando com Mutantes, Tutti Frutti e na carreira solo muitas vezes. "Acho que tinha 9 ou 10 anos, uma criança, quando conheci os Mutantes e a Rita. Sempre que tocava no rádio, eu corria para aumentar o volume", conta ela que, quando lançou o álbum "Ná", convidou dois arquitetos para criarem o cenário do show. Eles também estavam trabalhando num show de Rita e tomaram a liberdade de convidá-la para ver o show de Ná. "Ela escrevia uma coluna no Jornal da Tarde e fez uma resenha do meu show que foi muito bacana", lembra emocionada.

Daí em diante, vieram mais encontros, até que a gravadora Dabliú convidou Ozzetti para gravar um disco interpretando Rita Lee. "Perguntei para ela 'eu posso', 'o que você acha?'. E ela respondeu: 'Claro, faça'. Eu fiz e mandei a máster para ela, antes do disco ser lançado. E eu recebi um fax com as impressões dela, faixa a faixa, escritas a mão", continua Ná Ozzetti que também foi convidada para cantar com Rita numa temporada em São Paulo e ainda para acompanhá-la num protesto contra touradas no Brasil. "Ela que me introduziu na militância em defesa dos animais. Eu sempre fui ligada, mas na militância eu não era engajada", afirma.

O show "Balangadãs Babilônia" nasceu quando o Sesc convidou Ná para refazer o show em homenagem a Rita, mas ele devolveu com a proposta de colocar Carmen também. Rita Lee, que já viveu Carmen Miranda no cinema e fez para ela a canção "La Miranda", ficaria feliz com a mistura. "Elas me alimentaram muito como artista e como pessoa. Elas têm uma coisa muito positiva da arte, do astral. A Rita sempre foi uma luz para mim. Não tem tempo ruim para ela. E a Carmen, eu não vivi no tempo dela, mas me transmite muita coisa".

Curiosamente, embora ela se inspire em duas das maiores estrelas da música brasileira, Ná Ozzetti nunca se aproximou da mesma popularidade. São 43 anos de carreira, entre o Rumo e a carreira solo, que renderam 20 discos - incluindo parcerias com o pianista André Mehmari, o compositor Zé Miguel Wisnik e o grupo Passo Torto - e muitas contribuições em discos de amigos (um novo com Luiz Tatit, parceiro de Rumo, está previsto para abril). Nesse tempo, ela criou um lugar onde sua arte pudesse existir de forma livre. "Eu faço o que eu gosto. O que me move para fazer arte é eu ter a liberdade de fazer, experimentar. Acho que nunca me encaixaria num esquema mercadológico. Não tenho nada contra quem faz, mas acho até que nem me daria bem. Não precisa que eu faça, já que tanta gente faz e se dá bem. Acho que meu lugar é esse", avalia.

