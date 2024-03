O POVO+ faz um retrato da da representatividade racial no Oscar 2024

Foto: Orion Pictures/Divulgação Jeffrey Wright é protagonista da sátira "Ficção americana"

Nos bastidores do glamour e dos holofotes da cerimônia do tapete vermelho, há uma questão que permaneceu por muito tempo negligenciada, mas que nos últimos anos tem recebido atenção cada vez maior. Estamos falando da representatividade racial entre os premiados do Oscar. Em quase um século de história, é possível perceber que atores, atrizes e diretores de pele negra surgem sem muito prestígio na premiação, uma das principais do cinema mundial.

Desde sua criação, em 1927, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas coroou menos de 4% de pessoas negras em suas cinco principais categorias individuais. Em uma análise dos dados sobre os artistas indicados, a discrepância entre aqueles que são negros e aqueles que não o são é evidente. Apesar dos avanços recentes que destacam maior inclusão de negros nas nomeações, ainda há um longo caminho a ser percorrido até alcançar um pleno reconhecimento racial frente às telas.

Levantados pelo O POVO+, os números de negros entre indicados e vencedores acaba por se tornar reflexo da falta de representatividade que ainda persiste nas produções cinematográficas. Abaixo, veja como se deu a premiação do Oscar que, ao longo de 95 edições, calcula apenas 3,19% de negros postulantes nas categorias de Melhor ator principal, Melhor ator coadjuvante, Melhor atriz principal, Melhor atriz coadjuvante e Melhor direção.

Desde 1927 até 2023, é possível contabilizar mais de 2.700 indicações entre essas cinco categorias. Em meio a essa imensidão de artistas, entretanto, o número de negros entre os candidatos a ganhar a estatueta não chega sequer aos três dígitos na história quase centenária da premiação. Foram apenas 87 pessoas negras que foram lembradas pela Academia nesses 95 anos.

Ao colocar luz sobre esses números, percebe-se que a categoria de Melhor ator principal é a que mais recebeu indicações de negros: 26, sendo cinco deles vencedores. Melhor atriz coadjuvante vem logo na sequência, com 22 indicações e sete ganhadoras; seguida por Melhor ator coadjuvante (20 candidatos e sete vencedores), Melhor atriz principal (14 indicações e uma única vencedora) e Melhor direção (cinco indicações e nenhum vencedor).

Uma informação que não pode passar despercebida foi mencionada mais acima: apenas 87 negros foram indicados nas principais categorias do Oscar ao longo de quase cem anos. Isso representa um calculo de menos de um negro indicado por edição. Ou seja, esse dado indica um sumiço de pessoas negras em 51 cerimônias.

Para se ter ideia, a primeira aparição de um negro aconteceu 12 anos depois que o prêmio foi criado, em 1940, com Hattie McDaniel - cuja história é contada mais abaixo. Depois dessa participação, foram mais nove anos sem pessoas negras na disputa. A presença de negros no tapete vermelho, na verdade, só veio se tornar constante a partir do início da década de 1980.

Nas décadas posteriores ainda ocorreram edições em que a ausência negra foi sentida, mas é inegável o estabelecimento de um novo padrão desde então. Se até 1980 foram somente 13 indicações de pessoas negras na premiação, de lá para cá esse número saltou para 74.

De 1927 a 2023, foram entregues 2.730 prêmios nas principais categorias do Oscar. Ao longo de 95 edições, a premiação corou artistas que ficaram tanto na frente quanto atrás das câmeras.

Coadjuvantes no tapete vermelho do cinema

Em 1940, uma mulher começou a dar novos tons à cerimônia do Oscar. Trata-se de Hattie McDaniel, que deu vida à Mammy no clássico do cinema mundial "E o Vento Levou", lançado um ano antes. Com uma pegada sarcástica e atrevida, a personagem era uma empregada doméstica que vivia para dar limites à marcante Scarlett O'Hara, interpretada por Vivien Leigh.

Apesar de estar em um contexto em que a segregação racial ainda imperava nos Estados Unidos na forma da lei Jim Crow, Hattie McDaniel se tornou a primeira pessoa negra convidada para participar da festa do Oscar. E não para fazer faxina, como comum na época, mas para participar como uma das indicadas ao prêmio de Melhor atriz coadjuvante.

Negros só poderiam conviver nos mesmos espaços que os brancos 16 anos depois, porém isso não impediu que Hattie enfrentasse os olhares atravessados da elite da época e entrasse para a história ao ganhar uma estatueta da maior honraria do cinema americano.

Após Hattie McDaniel, outra mulher negra só voltaria a vencer esta categoria mais de 50 anos depois, em 1991, com Whoopi Goldberg, por "Ghost - Do Outro Lado da Vida". Neste intervalo de meio século, apenas cinco mulheres negras chegaram a ser indicadas. Outras cinco atrizes de pele negra voltariam a conquistar o prêmio durante os anos de 2007 e 2022, evidenciando assim uma nova cara para a cerimônia.

Já na categoria de Melhor atriz principal, apenas uma estatueta foi parar nas mãos de uma mulher negra. Em 2002, Halle Berry ganhou a premiação graças à sua atuação como Leticia Musgrove em Monster's Ball (A Última Ceia). Até então, seis negras haviam recebido indicações. Depois disso, mais sete, sem nenhuma delas conseguindo repetir o feito de Halle.





Histórico de ausências

Ao longo das 95 edições do Oscar, 87 indicações foram de pessoas negras. Desse total, a grande maioria é composta por homens, que somam 51 candidaturas entre as categorias Melhor ator principal, Melhor ator coadjuvante e Melhor direção. Apesar do número maior quando comparado ao das mulheres, os homens só começaram a escrever suas histórias na premiação a partir 1959.

Primeiro negro a ser indicado, Sidney Poitier fez sua primeira participação no Oscar em 1959, por ter interpretado Noah Cullen, no filme "The Defiant Ones" ("Acorrentados", na tradução para o Brasil). Naquele ano ele ficou no quase, mas a estatueta de Melhor ator principal foi parar em suas mãos em 1964, com o filme "Lilies of the Field" ("Uma Voz na Sombras").

Nos anos seguintes, oito atores voltaram a ser indicados. Foi então que na edição de 2002, quase 40 anos depois que Sidney Poitier conquistou seu prêmio, que Denzel Washington quebrou essa marca ao interpretar Alonzo Harris, em "Dia de Treinamento" (lançado em 2001). Jamie Foxx ("Ray", em 2005), Forest Whitaker ("O Último Rei da Escócia", em 2007) e Will Smith ("King Richard: Criando Campeãs", 2022) foram os próximos vencedores.

Já na categoria de Melhor ator coadjuvante, o prêmio chegou a ir para seis negros desde 1970. Naquele ano, Rupert Crosse foi o primeiro negro a ser indicado na categoria. Mas seria somente em 1983 que um ator de pele escura seria premiado, com Louis Gossett Jr., que viveu o sargento Emil Foley, em "A Força do Destino" ("An Officer and a Gentleman", de 1982).

Cuba Gooding, Jr., ("Jerry Maguire", em 1997), Morgan Freeman ("Menina de Ouro", 2005) Mahershala Ali ("Moonlight", 2017; e "Green Book", 2019) e Daniel Kaluuya ("Judas" e o "Messias Negro", 2021) também conquistaram a categoria. Com destaque para Mahershala Ali, um dos poucos atores a ganhar a premiação em mais de uma oportunidade.





Direção branca e masculina

Na categoria de Melhor direção, a situação das pessoas de pele negra não é das melhores. Ao longo de quase um século, apenas cinco negros foram lembrados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para compor o quadro de postulantes ao prêmio por terem sido responsáveis por selecionar os artistas que interpretam seus filmes.

Com uma contagem que cabe em uma das mãos, John Singleton, Lee Daniels, Barry Jenkins, Jordan Peele e Spike Lee compõem esse curto elenco de indicados. Importante lembrar que Spike Lee, por exemplo, ganhou um Oscar em 2019 na categoria Melhor Roteiro Adaptado, com o filme "Infiltrado na Klan". Também recebeu um Oscar Honorário pelo "Conjunto da obra", três anos antes.

Fato é que a estatueta não chegou a ser conquistada por um diretor negro até agora. Em 2024, por exemplo, a não-indicação de Cord Jefferson por "Ficção Americana" é uma das ausências sentidas. O longa-metragem, inclusive, é metalinguístico ao refletir sobre os estereótipos que rondam as produções criadas por artistas negros.

A categoria de Melhor direção, aliás, é dominada por homens brancos. Ao longo de 95 anos, apenas sete mulheres chegaram a ser indicadas, sendo que nenhuma delas era negra.





Os incômodos da branquitude

A ausência de Margot Robbie na lista de indicadas a Melhor Atriz no Oscar causou certo burburinho nas redes sociais. Usuários do X (antigo twitter) questionavam como a protagonista de "Barbie" (2023) - que concorre em 8 categorias - não havia sido nomeada, enquanto America Ferrera e Ryan Gosling concorrem à estatueta. Greta Gerwig, diretora do longa-metragem, também não foi indicada a Melhor Direção, porém, isso é pauta para outro momento.

É interessante notar como a não indicação de Margot incomodou mais do que a falta de atrizes negras na lista de nomeações. Para não dizer que só há mulheres brancas entre as indicadas, Lily Gladstone compete por sua performance em "O assassino da Lua das Flores"(2023). Mais uma vez o Oscar repete o feito de 2023, em que não havia nenhuma mulher negra indicada a Melhor Atriz.

Na verdade, até o momento o evento só contemplou uma mulher negra com a estatueta de Melhor Atriz. Halle Berry é a única e última artista a ganhar o Oscar nos últimos 22 anos por protagonizar "A Última Ceia" (2001). E não é como se não houvesse nomes com habilidades para o prêmio.

Viola Davis segue sendo ignorada pela premiação. Após a ausência dela entre as indicadas ao interpretar a general Nanisca em "A Mulher Rei" (2022), o evento decidiu fingir que sua atuação em "Air: a história por trás da logo" (2023) não foi impactante o suficiente. Na trama, Davis é uma mãe de Michael Jordan, uma mulher com muita personalidade e que sabe se impor.

Fantasia Barrino, que interpretou Celie em "A Cor Púrpura" (2024), que é adaptação do musical da Broadway, por sua vez inspirado no livro de Alice Walker, também merecia indicação. O irônico é que a personagem faz o tipo que agrada Hollywood: uma pessoa negra em sofrimento que eventualmente alcança uma compensação. Mas a ausência dela não parece ter incomodado a muitos também.

Bom, em "O Pacto da Branquitude", Cida Bento explica que a branquitude se vê como universal e humana. E o que isso tem a ver com a não indicação de Margot? Na verdade, isso diz respeito ao incômodo que surgiu acerca da falta dela na categoria de Melhor Atriz. Porque ela, de todas as outras, era merecedora. Diferente dos nomes que citei e que tiveram performances marcantes na telona, Robbie foi a única vista como injustiçada.

Esse incômodo diz muito sobre o olhar da sociedade para as pessoas negras. Aponta para como pessoas brancas ainda são vistas como as únicas universais e humanas, ou seja, merecedoras de reconhecimento por seu esforço em qualquer área que seja.