Programe-se: Confira agenda cultural de sabado, 9 de março (09/03)

Foto: Gabriela Schmidt/ Divulgação Djavan apresenta a turnê 'D' em único show em Fortaleza

O cantor Djavan se apresenta em Fortaleza neste sábado, 9, no Centro de Eventos do Ceará. Dono de sucessos como "Lilás" e "Oceano", ele leva à capital cearense a turnê "D", homônima ao seu 25º disco de estúdio. O repertório promete ser uma mistura das principais canções de Djavan e das músicas do álbum mais recente. Os portões abrem às 20h30min e os ingressos são vendidos no setor frontstage e mesas.

Quando: sábado, 9, às 22h30min

Onde: Centro de Eventos (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 200; vendas no site E-folia





Sonic

O Teatro Celina Queiroz, localizado na Universidade de Fortaleza (Unifor), é palco do espetáculo infantil "Sonic" neste sábado, 9. A obra é uma adaptação livre para o teatro de Sonic, o ouriço mais famoso do mundo, que se junta com seus amigos para derrotar o Doutor Eggman, cientista que planeja dominar o mundo. Para detê-lo, Sonic se une a Tails e parte em uma jornada para salvar o mundo.

Quando: sábado, 9, às 15 horas

Onde: Teatro Celina Queiroz (Avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Quanto: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia); vendas no site Sympla





Festival de Teatro

Com 16 peças infantis, a nova temporada do Festival de Teatro do shopping RioMar Fortaleza retorna neste sábado, 9. A programação leva ao público a magia e a fantasia da encenação com bonecos, marionetes e atores.

Quando: sábado, 9, e domingo, 10, das 16h às 18 horas

Onde: Praça de Eventos do RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Gratuito





Cinema do Dragão

O filme "O Menino e A Garça" é exibido no Cinema do Dragão neste sábado, 9. Na animação japonesa, o jovem Mahito se muda para a propriedade de sua família no campo após perder a mãe durante a guerra. Eventos misteriosos o levam a uma torre isolada, lar de uma garça cinzenta. Quando a nova madrasta de Mahito desaparece, ele segue a garça e entra em um mundo fantástico partilhado pelos vivos e pelos mortos. Ele deve descobrir os segredos deste mundo e a verdade sobre si.

Quando: sábado, 9, às 15 horas

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas no Ingresso.com e na bilheteria