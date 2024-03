Áries 21/03 a 20/04 Procure valorizar o recolhimento emotivo e reflexivo, visto que Vênus adentra a área de crise e encontra Saturno. Sua relação com a vida íntima tende a ser favorecida, o que lhe conectar ao lar e às pessoas próximas e gerando cumplicidade.

Touro 21/04 a 20/05 É importante rever prioridades e sua postura na gestão das dificuldades, o que exige menos especulação e maior objetividade, visto a Lua no eixo crise-comunicativo e sua fase crescente. Procure fortalecer o círculo íntimo, já que Vênus encontra Saturno na casa das amizades.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Procure extrair prazer da gestão das responsabilidades, visto que Vênus se aproxima de Saturno na casa profissional. Seu lado colaborativo e prático tende a aflorar, impulsionando as parcerias e as ações compartilhadas.

Câncer 21/06 a 22/07 Procure buscar experiências que conciliem lazer e autoconhecimento. Seu senso de responsabilidade tende a se despertar hoje. Contudo, você pode ficar suscetível ao estresse, visto a Lua entre o setor do trabalho e seu signo, além da sua fase crescente.

Leão 23/07 a 22/08 Busque valorizar o suporte emocional e os conselhos das pessoas de confiança, já que Vênus encontra Saturno no setor íntimo. Momento de questionamentos sobre os rumos da sua vida, o que pede seletividade, visto a Lua no eixo espiritual-crise e sua fase crescente.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente demonstrar comprometimento, pois Vênus segue para a área de relacionamentos e se aproxima de Saturno. Este momento pode sugerir fortalecimento das parcerias, visto a Lua no segmento íntimo-amizades e sua fase crescente no setor do trabalho.

Libra 23/09 a 22/10 Vênus adentra a área das rotinas e encontra Saturno e isso tende a favorecer uma vivência prazerosa com as demandas. Pode haver um maior envolvimento nas parcerias profissionais, dando coesão ao círculo de confiança, visto a Lua no eixo relacionamentos-trabalho e sua fase crescente.

Escorpião 23/10 a 21/11 Este momento pode favorecer ações voltadas a elevar a qualidade da rotina, conciliando as demandas e o bem-estar, visto a Lua no eixo cotidiano-espiritual e sua fase crescente no setor íntimo. Prazeres em grupos seletos podem ganhar corpo frente ao encontro entre Vênus e Saturno na casa social.

Sagitário 22/11 a 21/12 O lar tende a lhe oferecer prazer e estabilidade, pois Vênus encontra Saturno na área doméstica. Seu lado acolhedor pode aflorar, ajudando na troca de ideias que gera cumplicidade nas parcerias, visto a Lua no eixo social-íntimo e sua fase crescente no setor de relacionamentos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Procure se mostrar emocionalmente acessível e disposta a acordos. Este momento tende a favorecer uma maior dedicação às parcerias construídas no dia a dia, o que ajuda na convivência e nas ações conjuntas, visto a Lua no eixo família-relacionamentos e sua fase crescente.

Aquário 21/01 a 18/02 A economia criativa tende a se mostrar uma forte aliada. Você pode lhe deixar mentalmente ativa e voltada a aperfeiçoar a qualidade da informação nos ambientes que fazem parte do dia a dia, visto a Lua no eixo comunicação-cotidiano e sua fase crescente.