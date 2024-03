Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 11 de março (11/03)

Foto: Laura Campanella/ Divulgação Filme "Apaixonada", com Giovanna Antonelli, está em cartaz

Com Giovanna Antonelli, Danton Mello e Rodrigo Simas, a comédia "Apaixonada" está em exibição em Fortaleza. Baseado no livro de Cris Souza Fontes, a obra narra a história de uma mulher que percebe o quanto sua vida é monótona. Ela se vê desesperada e diante de uma crise de identidade. Com isso, começa uma jornada de autoconhecimento que a leva próximo de todas as paixões que a vida é capaz de oferecer.

Quando e onde: Ingresso.com

Canal Brasil

O Canal Brasil exibe nesta segunda-feira, 11, o filme "Sinfonia de um Homem Comum", dirigido por José Joffily. O diplomata José Maurício Bustani, primeiro diretor geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas, sugere que a questão política está na disputa de narrativas e revela suas experiências, como quando tentou impedir a destruição do Iraque e, por pressão dos americanos, foi demitido.

Quando: segunda-feira, 11, às 15 horas

segunda-feira, 11, às 15 horas Onde: Canal Brasil

Design por Mulheres

A exposição "Design por Mulheres" está de volta ao Museu da Universidade Federal do Ceará (Mauc). Nesta terceira edição, a mostra apresenta um panorama da trajetória de 11 mulheres que produziram ou ainda produzem repertórios singulares que contribuem para a transformação do cenário do design dentro e fora do Brasil. A curadoria é de Claudia Marinho e a exposição fica em cartaz até 3 de maio.

Quando: segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas Onde: Mauc (Av. da Universidade, 2854 - Benfica)

Mauc (Av. da Universidade, 2854 - Benfica) Entrada e estacionamento gratuitos



Vila Trampolim

Em diferentes unidades, o parque de camas-elásticas todo em neon da Vila Trampolim segue disponível para visitação. Parede de escalada, camas elásticas, piscina de espuma, batalha de cotonetes, basquete e outras atividades garantem a diversão para quem quer movimentar o corpo. O uso de meias antiderrapantes é necessário, mas podem ser adquiridas no local.

Onde: RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy), North Shopping Jóquei (av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube) e Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy), North Shopping Jóquei (av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube) e Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: R$49,90 (meia/ 50 min) ou R$35 (meia/ 30 min)

Garra de Ferro

Estrelado por Zac Efron, o filme "Garra de Ferro" está em exibição na sala Vip do cinema do shopping RioMar Fortaleza. A obra narra a trajetória conturbada dos inseparáveis irmãos Von Erich, que fizeram história no competitivo mundo da luta livre profissional no início da década de 1980. Dominados pelo pai, eles colecionam triunfos e tragédias.