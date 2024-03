Áries 21/03 a 20/04 Procure evitar alimentar frustrações e busque aprender com os acontecimentos. Os encontros Sol-Netuno e Vênus-Saturno podem indicar um momento de introspecção e amadurecimento sobre as dificuldades, o que leva ao fortalecimento interior e a uma tomada de postura consciente.

Touro 21/04 a 20/05 É preciso valorizar as conversas e o compartilhamento de valores e ideais perante a vida, especialmente com pessoas experientes. Empatia pode aflorar em prol do fortalecimento das amizades que integram o círculo de confiança, como sugerem os encontros Sol-Netuno e Vênus-Saturno.

Gêmeos 21/05 a 20/06 As parcerias de trabalho podem ser marcadas por ética e comprometimento. A tendência é que você tenha um propósito de vida mais elevado sobre suas ambições profissionais, buscando valorizar suas vocações, conforme sugerem os encontros Sol-Netuno e Vênus-Saturno.

Câncer 21/06 a 22/07 Procure cultivar relacionamentos que compartilhem seus valores e ideais. Os encontros entre Vênus-Saturno e Sol-Netuno tendem a lhe motivar a extrair significados profundos das suas experiências, o que lhe dá uma dimensão espiritualizada que ajuda com seu percurso de autoconhecimento.

Leão 23/07 a 22/08 Tente buscar estabilidade patrimonial. Momento favorável para focar em seu universo interior e cuidar das necessidades íntimas. Procure dar uma dimensão mais acolhedora aos relacionamentos desenvolvidos na esfera pessoal, visto os encontros Vênus-Saturno e Sol-Netuno.

Virgem 23/08 a 22/09 A empatia e a generosidade podem aflorar reciprocamente, o que gera capacidade de negociação e favorece acordos. Este momento pode se mostrar significativo para as relações e as parcerias frente aos encontros Vênus-Saturno e Sol-Netuno, favorecendo a construção de vínculos cúmplices.

Libra 23/09 a 22/10 Procure elevar a qualidade de vida. Este momento pode favorecer dedicação à vida cotidiana, buscando harmonizar os aspectos que dão estrutura às rotinas em casa, no trabalho e em outras áreas que fazem parte do dia a dia, visto os encontros Vênus-Saturno e Sol-Netuno.

Escorpião 23/10 a 21/11 As amizades tendem ao amadurecimento. As experiências vivenciadas no âmbito social podem se mostrar enriquecedoras tanto do ponto de vista cultural como humano, o que lhe faz avaliar a importância das ações no bem-estar coletivo, visto os encontros Vênus-Saturno e Sol-Netuno.

Sagitário 22/11 a 21/12 Intuição e empatia podem ser pontos de força no trato humano, favorecendo acordos. Este momento tende a apontar a indicar amadurecimento e fortalecimento emocional, contando com um importante suporte da família e do círculo íntimo, visto os encontros Vênus-Saturno e Sol-Netuno.

Capricórnio 22/12 a 20/01 É preciso demonstrar empatia e gentileza com as pessoas próximas. A comunicação pode se mostrar um poderoso recurso, favorecendo as parcerias, o que leva à comunhão de ideais de vida e contribui com o estabelecimento de objetivos, visto os encontros Vênus-Saturno e Sol-Netuno.

Aquário 21/01 a 18/02 Procure organizar suas ações, a fim de promover estabilidade e segurança, buscando acordos com o entorno. Momento marcado pelos encontros Vênus-Saturno e Sol-Netuno, o que favorece a consolidação de valores pessoais e um relacionamento equilibrado com os recursos econômicos.