Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 12 de março (12/03)

Foto: Candlelight/Divulgação Candlelight Concert apresenta nova edição com Coldplay e Imagine Dragons

Estão à venda os ingressos para mais uma edição do concerto Candlelight: Coldplay x Imagine Dragons, que acontece no dia 16 de março, às 19 horas. Com apresentação do Sexteto de Cordas - Monte Cristo, o evento promete a magia da experiência musical ao vivo com uma atmosfera iluminada por um mar de velas. O repertório será composto por sucessos das duas bandas citadas, a exemplo de "The Scientist" e "Believer".

Quanto: a partir de R$ 90

a partir de R$ 90 Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Ingressos disponíveis em: feverup.com

Telecine

O catálogo da plataforma de streaming Telecine está com novos filmes. Entre os títulos disponíveis, está a comédia "Vigaristas em Hollywood" (2020), estrelada por Robert De Niro, Tommy Lee Jones e Morgan Freeman. No longa, o produtor Max Barber fica endividado após o o fracasso do seu último filme. Com a vida em jogo, ele decide produzir uma nova obra com cenas de ação de alto risco.

Onde assistir: Telecine

Bece

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), equipamento público do Governo do Estado, comemora o Dia do Bibliotecário com ações que seguem até sábado, 16. Nesta terça-feira, 12, o equipamento recebe a celebração do Conselho Regional de Biblioteconomia - Região 3 e Associação de Bibliotecários do Ceará. O momento comemorativo terá apresentação do Coral Bece, a palestra "Letramento Racial em Bibliotecas" e homenagem à bibliotecária profª Fernandina Fernandes Lino.

Quando: terça-feira, 12, às 9 horas

Onde: Bece (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito

Café do Zé

O Sobrado Dr. José Lourenço disponibilizou no YouTube o bate-papo "O que pode o fio na arte contemporânea?", realizado com o artista, tecelão e performer Alexandre Heberte. Ele propôs uma vivência artística do corpo-tecelão em performatividade e apresentou conceitos e tramas experimentais por meio de artistas como Cildo Meireles, Hélio Oiticica, Lygia Clark e outros. A ação fez parte do Projeto Percursos.

Anamnese

Artista visual Arrudas segue com a exposição "Anamnese", com curadoria de Maria Eduarda Mota, na Galeria Leonardo Leal até o dia 15 de abril.

Quando: terça a sexta-feira, das 12h às 20 horas; sábado, das 10h às 13 horas

terça a sexta-feira, das 12h às 20 horas; sábado, das 10h às 13 horas Onde: Galeria Leonardo Leal (rua Visconde de Mauá, 1515 - Aldeota)

Galeria Leonardo Leal (rua Visconde de Mauá, 1515 - Aldeota) Gratuito

