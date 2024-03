Lêda Maria, colunista do O POVO, é homenageada pelo prêmio RioMar Mulher

Foto: O POVO Jornalista Leda Maria

Azul é a cor favorita de Lêda Maria Souto, uma das homenageadas ao 8º prêmio RioMar Mulher, na categoria Comunicação, nesta quarta-feira, 13. Por isso, o título deste texto não poderia ser outro, a cor inspira Lêda em seu modo de ser e ver o mundo. “Optando pelas estórias e versos para revelar as estações de alegrias, encontrando aí toda beleza do azul, a cor preferida que me encanta, me identifica e que uso para me comunicar com o mundo”, pontua a escritora, poeta e jornalista do O POVO.

“Receber esse prêmio é reconhecer um caminhar de combate, vivências, lágrimas e buscas de vitórias. Nas tonalidades azuis do amanhã, estarei noticiando e colorindo as estações do tempo, onde a família, a profissão os amigos também podem sentir conosco na noite dia 13 de março, o cheiro das flores da alegria e o brilho do meu olhar espelhado em gratidão e carinho”, pontua Lêda Maria.

Nascida e criada em Fortaleza, “em torno do amarelo brilhante do Sol”, segundo a própria escritora e poeta afirma. De família católica, onde o pai era empresário e a mãe fora diplomada no Curso Normal (que formava professores para atuarem no primário e geralmente era ofertado em cursos públicos de nível secundário). É a mais velha de três irmãos.

O interesse pelo Jornalismo surgiu ainda na infância, quando criou e editou o jornal da turma do ensino fundamental onde estudava. Depois, passou para o jornal da Escola Dorotéias, intitulado de “O Mensageiro”. Mas a formação acadêmica em Jornalismo só veio depois. A poeta Cursou Pedagogia, na Universidade Federal do Ceará, chegou a lecionar e ser orientadora educacional.

O desejo pela comunicação a levou ao curso de Cinema na Universidade Católica de Minas Gerais, depois em uma especialização na Universidade Mashav com passagem pela Universidade de Jerusalém em Israel. Na Universidade Federal do Ceará se especializou em Comunicação, no curso de Jornalismo.

No início da carreira profissional, Adísia Sá (uma das pioneiras na imprensa cearense) foi uma grande referência para Souto. Assim como Lustosa da Costa, dos Diários Associados e Pádua Campos, do O POVO. “Os dois eram meus mestres, meus provocadores, é importante você ter provocadores na sua profissão. Eles, acompanhando aquele meu entusiasmo pela prática profissional, para explorar fatos e situações”, relembra a poeta.

“Me lembravam Victor Hugo, escritor francês (1802-1885), que escreveu: ‘Nos olhos do jovem arde a chama. Nos olhos do idoso brilha a luz’. E assim abriam espaços”, conclui. “Precocemente, passei por todas as editorias, prontinha para falar de cidade, moda, policial, cultura, todas encontrando sempre motivação, boas orientações e equipes de trabalho, que dominadas pela presença masculina, foram sempre respeitosas e carinhosas, rompendo inclusive com muitos preconceitos”, conta a jornalista.

Mesmo diante das dificuldades que envolviam o fazer jornalístico, como as chuvas, transporte, escassez de fotógrafos, Lêda se mantinha focada em seu propósito. “Afinal quem caminha de costas para a luz, apenas persegue a própria sombra, não é? Queria minha independência, queria alcançar objetivos nobres, ser lida, ser ouvida. Era o reconstruir ou construir minha própria vida, dia a dia, ao preço de muita luta, sofrimentos, desafios, frustrações”, destaca.

“O Jornalismo é dinâmico, é plural, provocador, fogo ardente, é a busca permanente pelo saber, é a feliz convivência com milhares de pessoas, das mais diversas origens, credos, cultura, QI, etc. E foi de Pádua Campos uma de minhas máximas assimiladas: ‘o verdadeiro sucesso só se atinge com trabalho e saiba fazer do seu sucesso o brilho que ilumina, que mostra caminhos felizes, não o clarão que ofusca’, salienta Lêda.

Atualmente, a escritora mantém uma coluna no O POVO. “Desenvolvemos projetos de eventos para as mulheres empreendedoras. Outros relacionados a Segurança no Trabalho, Saúde, Metodologias Inovadoras, Caminhos e inovações para o Sucesso Profissional. Participamos da Rádio POVO CBN com o programa ‘Tudo Azul com Lêda Maria’ e também escrevemos para a página de Opinião, do jornal”, rememora.

Dentre os acontecimentos memoráveis da carreira, Lêda destaca a entrevista com o ex-papa João Paulo II, durante a passagem dele por Fortaleza em 1980. “Estava diante de alguém especial, iluminado, profundamente terno e acolhedor”, diz. A entrevista com a chefe de um grupo nômade que residia na Duque de Caxias também ficou na memória da colunista.

“Ao encerrar o trabalho ela insistiu para ler a minha mão, e mesmo diante da minha aliança de noivado, ousou afirmar: ‘Você vai casar com um grande amigo seu e ter três filhas’. Dei uma boa gargalhada e disse: ‘A senhora já errou, vou casar daqui há 5 meses e ele, o noivo, nunca foi meu amigo’. Ela reagiu e repetiu a sua previsão. Realmente, problemas surgiram o noivado acabou, e dois anos depois eu casava com um grande amigo, meu editor de reportagem, uma união que durou 52 anos bem vividos, e o número de filhas correto”, lembra.

Além de escrever para os periódicos do Ceará, como o já citado O POVO, Diários Associados, Diário do Nordeste e TV Verdes Mares, Lêda se dedicou à escrita de livros e textos não jornalísticos para revistas e antologias nacionais e internacionais. “Memória Gastrônomica de Famílias Cearenses” foi uma das obras publicadas por Lêda Maria, pela Edições Demócrito Rocha. Foi uma das fundadoras do Grupo SIN de Literatura, da UFC, e do Cine Debate.

8° Prêmio RioMar Mulher