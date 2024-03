Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 13 de março (13/03)

Foto: Henrique Kardozo/divulgação Teatro Dragão do Mar recebe espetáculo circense "Número Um"

A Quarta do Circo recebe nesta quarta, 13, a apresentação "Número Um", de Jordana Nascimento, que utiliza a palhaçaria como ferramenta de crítica. Em seguida, Gabriela Rojas exibe "A Conquista do Ar", sobre a dicotomia ser mãe e acrobata aérea. Por fim, a Cia. Circo do Asfalto apresenta "Percha no Asfalto", combinando diferentes técnicas circenses.

Quando: quarta-feira, 13, a partir das 19h30min

quarta-feira, 13, a partir das 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$20 (inteira). Ingressos no Sympla

Matu Miranda

O cantor Matu Miranda, participante do The Voice Brasil 2023, retorna a Fortaleza com o show "Matutando". No formato intimista de voz e violão, o evento tem repertório composto por releituras de obras consagradas da música brasileira e composições do seu disco, que deve ser lançado ainda neste ano. O espetáculo terá participação de Nonato Lima, Rayane Fortes e Luciano Raulino.

Quando: quarta-feira, 13, às 19 horas

quarta-feira, 13, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$15 (meia) e R$30 (inteira). Ingressos no Sympla





CineSesc

O projeto CineSesc divulga programação de março nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Crato, Iguatu e Sobral. Na Capital, as exibições de quarta-feira, 13, envolvem os filmes "Carolina Maria de Jesus: facetas de um Brasil desigual" e "Cadê Heleny".

Programação completa e mais informações: sesc-ce.com.br/audiovisual

sesc-ce.com.br/audiovisual Quando: quarta-feira, 13, às 12 horas

quarta-feira, 13, às 12 horas Onde: Sesc Fortaleza (rua General Clarindo Queiroz, 1740 - Centro)





Exposições

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), parte do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, segue com a exibição de três exposições oriundas da convocatória do projeto Cena Ocupa. Entre elas, está "Cansanção em Flor", das artistas Dinha Fonsêca, Andréa Sobolive, Williana Silva, Maria Macêdo e Eliana Amorim (as duas últimas também são curadoras); "Escuta Sensível das Plantas", de Lyz Vedra com curadoria de Lucas Dilacerda; "Trava da Peste: linda quanto sol", de Isadora Ravena com curadoria de Lucas Dilacerda. Com acesso gratuito e livre, o público pode visitar as mostras até julho, com horário de entrada liberado até às 17h30min. O funcionamento acontece de quarta a sexta-feira, das 9 às 18 horas; e aos sábados, domingos e feriados, das 13 às 18 horas.