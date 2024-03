Festival Popular de Teatro segue com programação gratuita até sábado, 16

Foto: Festival Popular de Teatro/ Divulgação 13º Festival Popular de Teatro de Fortaleza realiza programação gratuita na Capital

Com o tema "Teatro e a Comunidade - na rua, na praça, em todo lugar", o Festival Popular de Teatro de Fortaleza chega à sua 13ª edição com uma proposta. O projeto é fruto de um desejo da Companhia Prisma de Artes de fazer o teatro circular pela Cidade e chegar principalmente às periferias. "Foi com esse objetivo que nós do grupo resolvemos organizar um festival que tivesse esse alcance e propósito. Há 13 anos, ele surgiu com essa ideia de popularizar o teatro, levá-lo aos lugares onde, realmente, ele normalmente não chega, para que as pessoas saibam que o teatro também existe em outros espaços que não só aquele espaço fechado. Apesar de ele também acontecer lá", explica Raimundo Moreira, membro da Companhia e coordenador geral do festival.

Sendo um dos fundadores da Prisma, existente há quase 40 anos, Raimundo atua na coordenação do Festival há três anos e defende que o projeto continua atuando com base nos objetivos que tinham inicialmente. "Transformar o teatro numa linguagem próxima das pessoas é uma tarefa de médio e longo prazo. As pessoas são habituadas a assistir televisão porque, desde criança, elas já são colocadas de frente com a televisão, diferente do teatro. Então, leva um certo tempo", afirma.

Neste ano, Silvia Moura foi escolhida como homenageada do evento. Artista atuante na cidade desde a década de 1970, ela é formada pelo Colégio de Dança do Ceará e comunica-se por meio das mais diversas mídias, utilizando a dança, a performance e a palavra como principais pontes para a relação com o público. "Ela representa tudo o que o teatro vem lutando nos últimos anos, sendo uma artista engajada e de uma qualidade reconhecida nacionalmente", comenta Raimundo. "É uma artista múltipla, que dialoga entre dança, teatro e literatura e que sempre foi uma parceira do festival, desde a primeira edição. A gente sempre dialoga com os trabalhos dela. Então eu acho que tem tudo a ver a história da Silvia Moura com a história do nosso festival", acrescenta.

Outra novidade da 13ª edição do Festival Popular de Teatro de Fortaleza é o "especial Ceará", contando apenas com grupos atuantes no Estado. "Nós temos dois grupos de outras cidades - Varjota e Quixeré - e os outros são da Capital. São 15 grupos espalhados em terminais rodoviários, em escolas públicas... A grande novidade é que a gente continua de pé fazendo teatro", detalha o coordenador.

Com programação gratuita que se estende até o dia 16 de março, os dois primeiros dias de evento contaram com oficinas de teatro para iniciantes em sete Regionais, beneficiando alunos de 7 a 14 anos de escolas públicas locais. Nos demais dias, ocorrem 17 espetáculos e dois shows musicais.

Em meio aos grupos convidados está a Cia Bravia com o espetáculo "Solo do Meu Interior". "O teatro, a cultura, nasce das comunidades, do interior, dos povos que vivem em comunidade e têm sua ancestralidade muito mais ligada aos povos originários. Eu acredito muito mais que o teatro emana desse espírito de comunidade", detalha Marina Brito, que é membro da companhia e acredita na importância de um projeto tão voltado para a população. "Toda vez que eu vejo que é um público que não tem muito acesso ao teatro, eu acho de suma importância se apresentar nesses espaços", acrescenta. Na última terça, 12, a artista também realizou a oficina "Teatro é Transfor(Ação)" em uma escola municipal do bairro Jangurussu.

"Muitas vezes as pessoas passam o ano todinho sem ver teatro e vão ver quando o teatro esbarra com elas em algum desses locais. Alguma praça pública ou alguma escola. A acho que tem sido bem bonito essa relação", finaliza Raimundo sobre a receptividade do público com o festival. "É um encontro bem bonito entre a plateia que espera ser abraçada por um espetáculo e os grupos que também querem chegar nesses lugares", encerra.

Programação

Quinta-feira, 14

EPA - Espaço Popular de Artes

9h - "A Lenda do Mosquito e a Lâmpada", Cia. Criando Arte

Terminal do Papicu

12h - "Chaplin Fazendo Arte", Chaplin Cearense

Comunidade Panamericano - EM José Batista de Oliveira

15h - "Circo Alegria", Grupo Garajal

EPA - Espaço Popular de Artes

19h - "ECDISES: relatos de guerra", Coletivo Arremate de Teatro

Casa Absurda

20h - "A Força da Água", Pavilhão da Magnólia

Sexta-feira, 15

Comunidade Jangurussu - ETI Professor Girão Barroso

9h - "Quando as Máquinas Param", Grupo Imagens

Terminal do Siqueira

12h - "Outra Fábula de Páscoa", Cia Lumare

Comunidade Bela Vista - EMEIF Paulo Sarasate

15h - "Laborioso", Trupe Motim

Sede Nóis de Teatro

19h - "Ariadne, Cartografias de um Labirinto", Cia Crisálida

Casa Absurda

19h - "Desterro", Nóis de Teatro

Sábado, 16

EPA - Espaço Popular de Artes

9h - Troca de Saberes entre os grupos

Terminal Messejana

12h - "Roda", Coletivo Fuscirco

EPA - Espaço Popular de Arte

17h - "Pé de Quê", Grupo Lindo

Praça do Bairro Dias Macêdo

19h - "A cadeirinha", Silvia Moura

