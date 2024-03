Quem nasce sob esta influência tem classe, é elegante, nobre e altruísta em seus relacionamentos, devido ao seu domínio espírito/instinto. Seu bom astral é contagiante. É poderoso, inteligente e com sua profunda capacidade de análise, consegue catalogar tudo que lhe chega às mãos, cortando aquilo que não interessa. Sua conduta honesta, será uma proteção contra as fraquezas e as influências negativas.

O SANTO Santa Matilde Da Alemanha

Matilde foi esposa do rei Henrique I e se dedicou à assistência aos pobres e à fundação de hospitais e mosteiros. Foi educada numa nobre família junto a um mosteiro beneditino. Após casar-se com o rei da Alemanha, manteve sua nobreza interior. Teve cinco filhos e buscou ensinar aos filhos os caminhos da salvação eterna. Com a morte do marido, o calvário começou: foi traída pelos filhos, sob a falsa acusação de que estaria desperdiçando bens com os pobres. Retirou-se para um convento e ali intercedeu pelos filhos com oração e sacrifícios. Seus filhos tomaram consciência da injustiça que cometiam. Com a conversão deles, teve mais facilidade para ajudar a muitos outros pobres. Matilde Morreu em 968 e dela descenderam os reis de Portugal e a família imperial do Brasil.

