Mostra ‘ReVouVer’ reúne peças emblemáticas das décadas 1970 a 2010

"Ignez é a galerista mais importante que o Ceará já teve, sem a menor dúvida". É o que diz o artista José Guedes, amigo pessoal da marchand Ignez Fiuza (1924-2016), que completaria seu centenário neste ano.



Até o dia 3 de maio, estará disponível no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) a exposição "ReVouVer Ignez Fiuza - Legado & Memória 100 anos", que conta com inúmeras obras do importante acervo pessoal da cearense. Ignez atuou ativamente entre as décadas de 1970 e 2010 no fomento da cultura através do seu trabalho como galerista.



Exercendo papel de "descobridora" de novos talentos, Ignez começou a trajetória profissional em 1958, devido a morte de seu marido César e a necessidade de complementar a renda familiar. Ela passou então a usar sua sensibilidade artística para fazer decorações e ornamentações de eventos em casas e clubes sociais.

Além disso, a artista também trabalhou como chefe do cerimonial do Governo do Estado do Ceará. Só que, ao abrir sua primeira galeria, em 1970, Ignez abriu mão de outras ocupações para dedicar-se ao ofício artístico. Seu primeiro trabalho foi uma exposição individual do maranhense Floriano Teixeira (1923-2000).



Durante sua trajetória, Ignez produziu aproximadamente 300 exposições de arte com artistas já consagrados nacionalmente e também os que ainda estavam começando na área. De acordo com os próprios amigos da galerista, ela era muito exigente, mas nunca fechava as portas para pessoas do Ceará.



O artista plástico Roberto Galvão, que trabalhou durante décadas com Ignez e se tornou amigo da galerista, destaca: "Olha, eu poderia dizer que a Ignez construiu o mercado de arte de Fortaleza. Ela apresentou os primeiros grandes nomes nordestinos, grandes nomes nacionais e não fechou a porta para artistas locais. Eu achei e acho isso uma contribuição enorme".



"Geralmente as galerias, quando elas trabalham com artistas nacionais, ela põe um pouco de lado dos artistas locais", acrescenta. Outra característica de Ignez era sua extrema sinceridade, como aponta Roberto: "A Ignez não tinha papas na língua, era profundamente sincera e, às vezes, ela dizia: 'Olha, esse quadro está muito bom, mas essa moldura barateia o quadro, tem que trocar a moldura'. Esses pequenos ensinamentos eu creio que foram fundamentais para nos colocar num nível diferenciado dos artistas de Fortaleza"



A exposição "ReVouVer" foi pensada pela própria Ignez em 2015. No entanto, não chegou a ser realizada devido a sua morte em 2016. A galerista, no entanto, deixou em vida listas com nomes de artistas que gostaria que estivessem na mostra e a vontade de que ela acontecesse em local público. De acordo com a mesma, "a arte tem que ser divulgada e não elitizada".



"Essa Ignez criava cinco filhos, decorava, ornamentava, ia toda tarde para o palácio trabalhar como cerimonialista… e a decoração, a ornamentação era sempre. Foi ela também que teve o primeiro antiquário do Ceará", relata a filha Elizabeth Fiuza.



A filha destaca ainda o talento de Ignez para decoração de interiores: "Quando ela começou a decorar, em Porto Alegre, não tinham flores. Então ela juntava uns 'treco', pegava uns pedaço de galho, misturava com, cestas, colocava barro e fazia uma coisa ficar linda".



Além de colecionar obras de arte, Ignez agrupava amizades e construiu um verdadeiro grupo intelectual de artistas e críticos. José Guedes conta como aconteciam as relações dentro da galeria de Ignez: "Todo fim de tarde, a galerias tornava uma escola de arte. A gente se reunia alguns artistas, o Roberto Galvão, o Sérgio Lima, Siegbert Franklin, Mauricio Carlos, José Mesquita e vários outros"



O artista continua: "Ali vinham críticos de artes que entravam nessa convivência, então era uma escola espontânea, por afinidade e por prazer que a gente tinha que estar toda tarde ali. Se eu não fosse ao fim de tarde para a Ignez, o meu dia não estava completo, era a nossa cachaça. Uma cachaça puramente intelectual".



Para Guedes, o que Ignez fez foi ampliar horizontes para novos artistas com seu olhar "ousado" para a arte. "Ela era uma artista que se fez artista no momento que ela fazia as suas montagens, suas exposições, suas curadorias. Ela tinha um olhar, e ela era ousada", relata.



Dodora Guimarães, criadora do instituto Sérvulo Esmeraldo e viúva do artista, afirma que o trabalho da galerista foi "pioneiro no Ceará". "Ela não somente foi uma marchand, uma comerciante de arte, mas também uma artista no modo de fazer, no modo de apresentar. Eu costumo dizer que os artistas têm um pacto com a eternidade. É natural que os artistas deixem seus legados, de certa forma, já preservados para que as gerações futuras venham a conhecê-lo, venham a trabalhar, e isso que a família está fazendo eu acho da maior importância".



Dodora continua: "Infelizmente, nós vivemos num país de memória curta e num Estado de lembranças curtíssimas. Acho muito importante a realização dessa exposição".



"ReVouVer Ignez Fiuza - Legado & Memória 100 anos"