Procurando Kalu faz show no Teatro Dragão do Mar; conheça a banda

Foto: Alan Sousa/Divulgação Gegê Teófilo é guitarista, vocalista e faz Beats na banda Procurando Kalu

Foi devido à intensa experiência de vários estudantes de Música dividindo um quarto de sobrado que nasceu a banda Procurando Kalu. Os jovens, que moravam, bebiam e tocavam juntos, decidiram montar uma banda de art-rock em Sobral, no Ceará.

O grupo já tem dez anos de história e é composto por Zeca Kalu (voz, alfaia, composições e performances), Rodrigo Brasil (guitarra, voz, composições e performances), Izma Xavier (baixo e sintetizadores) e Gegê Teófilo (guitarra, voz e beats). O grupo já passou por inúmeras edições do Festival Grito, participou da Feira da Música de Fortaleza e do Maloca Dragão.

Procurando Kalu também já marcou presença na Mostra AMP em Recife e fez show na "Futuros - Arte e Tecnologia", no Rio de Janeiro. Para os integrantes, um dos grandes momentos do grupo foi a experiência de ter encontros com a artista Karina Buhr, referência para eles. "Acho que nossa maior conquista é completar dez anos de banda, circulando, teimando e insistindo", afirma o vocalista Zeca Kalu.

Sobre o gênero musical da banda, ele declara: "Art-rock é um gênero que nos acolhe no que concerne ao seu próprio significado, pois dentro desse espectro do rock, é possível desapegar da música no seu sentido comum e alargar a criação para campos que ultrapassam os limites entre as linguagens, uma vez que art-rock é composto de elementos experimentais, dramatúrgicos e filosóficos".

O vocalista conta ainda que Procurando Kalu tem como suporte a "manutenção da memória" e, por isso, é possível encontrar elementos regionais da "terra do forró" nas produções. "Não faria sentido falar de memória e apenas assimilar a uma memória que não é nossa. Na banda somamos ao rock nossos olhares para o sertão, nossas vivências no Interior do Estado e as perspectivas de diáspora que fazem parte da nossa experiência no mundo", aponta Zeca.

"A vantagem aqui é sair do ar-condicionado e levar o som pra rua, onde as histórias acontecem. É tirar o rock desse lugar ensimesmado e supremacista", conclui.

Outra característica da sonoridade da banda é o psicodelismo, que o grupo define como "um signo potente do rock cearense". O artista defende: "Acho que a psicodelia está aqui para que possamos ver o mundo através de um periscópio, é real na mesma medida que é surreal. Assim, o que faz da Procurando Kalu a Procurando Kalu é ter a oportunidade de ser uma das lentes desse fractal".

Para a construção de seu som autoral, a banda se inspira em diversos outros artistas cearenses com legados importantes no cenário musical: "É lindo ver Marta Aurélia talhando a palavra tectônica, Fernando Catatau e seu romantismo febril, Clau Aniz e seu fino fio cortante, as Glamourings nos comunicando o futuro, Os Bardos fazendo da Serra Grande o território de mais alta frequência entre os humanos e o inexplicável, e Vitor Cozilos Vitor com seu corpo inquieto na Cidade. E não posso deixar de trazer Rodger Rogério, que acaba de lançar um novo álbum junto com Vitoriano, reafirmando a força do rock psicodélico cearense".

"Nos inspira a insistência!", dispara Zeca Kalu, que continua: "Nós somos artistas porque nossas palavras não se esgotam. Nós fazemos arte no Brasil para que a memória não vire fumaça dentro do Palácio da Alvorada".

O show de Procurando Kalu em Fortaleza acontece nesta sexta-feira, 15, no Teatro Dragão do Mar. O evento compõe a programação musical da Mostra de Artes da Escola Porto Iracema das Artes (Mopi), que conta com 116 artistas e outras 35 apresentações ao longo deste mês de março.

É tempo de Mopi

Por Mona Gadelha, cantora, compositora e coordenadora do laboratório de Música do Porto Iracema

A Mopi é um chamado, uma convocação. Contagia, sacode, ferve. Mas o que é Mopi? Esta sigla que conduz, no mês de março, intensamente as redes sociais da Escola Porto Iracema das Artes? Transcorridos sete meses de experiência criativa e colaborativa entre artistas do Laboratório de Música, é tempo da Mostra de Artes da Porto Iracema. Emerge uma música feita no Ceará, que se faz cada vez mais necessária conhecer, ver, ouvir, acompanhar, compartilhar. No Lab se ergue uma onda, em que a identidade cearense converge em sonoridades múltiplas - experimentalismo, psicodelismo, tradição, rap, soul, rock, ritmos afro-indígenas…e canção. Nós, que já fomos tão líricos, agora somos o que quisermos ser, com a liberdade de misturar que a contemporaneidade nos permite (apesar de continuar nos cobrando um lugar na "prateleira" digital). Lembra a frase de Nicolas Bourriaud: "Nada mais é um ponto final: é um momento na cadeia infinita das contribuições".

Se em cada ano assistimos apresentações de diversos gêneros musicais, neste abre-se o leque com Rapha Anacé e sons das aldeias do Ceará; a banda sobralense neo-hippie Procurando Kalu e a canção confessional de Jessica Cisne, também de Sobral; o forró de Torrado de Rabeca, o lirismo experimental de Clau Aniz, o afrofuturismo de Nega Lu - e estes são apenas rótulos, que norteiam, mas não limitam.

A Mopi é esse momento em que artistas dos seis projetos trazem à luz o estágio de sua criação, mostrando até onde a imersão chegou, e para onde caminha sua trajetória, levando a bagagem transbordando transformações e inquietações, inerentes ao fazer artístico que busca aprofundar-se em seus percursos. As criações foram aprimoradas, este ano, com os(as) tutores(as) Karina Buhr, Ellen Oléria, Juliana Linhares, Negro Léo, Furmiga Dub e Maciel Salú, presentes nas performances, em participações especiais que celebram a arte do encontro. Tutores (as) são orientadores (as) dos projetos, um (a) profissional que já ganhou a estrada e sempre tem muito a ensinar e compartilhar.

Acontecendo em múltiplos espaços, a Mopi é gratuita, por meio de parcerias da rede de equipamentos do Instituto Dragão do Mar - Cineteatro São Luiz, Teatro do Dragão do Mar, Hub Cultural Porto Dragão e, nas outras linguagens dos Laboratórios de Criação, também no Theatro José de Alencar. O Lab Música faz parte dos Laboratórios de Criação da Escola Porto Iracema, juntamente com os Labs de Artes Visuais, Cinema, Dança e Teatro. A Porto Iracema é dirigida por Bete Jaguaribe e tem a coordenação geral de Claudia Pires nos Laboratórios de Criação.

Procurando Kalu na Mostra de Artes da Escola Porto Iracema das Artes (MOPI)

Quando: sexta-feira, 15, às 19 horas

sexta-feira, 15, às 19 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Mais informações: @portoiracemadasartes







11ª edição da Mostra de Artes Porto Iracema (MOPI)