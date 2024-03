Foto: Toplink/Divulgação A cantora finlandesa Tarja Turunen retorna a Fortaleza neste sábado, 16

A cantora finlandesa Tarja Turunen retorna a Fortaleza neste sábado, 16, para show da turnê "Living The Dream: The Hits Tour". Ex-vocalista do Nightwish - banda de metal sinfônico considerada uma das mais relevantes do gênero -, Tarja é acompanhada por Marko Hietala, produtor musical e ex-baixista do grupo finlandês. Os músicos apresentam repertório formado por canções dos álbuns solo de Tarja e sucessos do Nightwish.

Quando: sábado, 16, às 20 horas

Onde: Complexo Armazém (av. Antônio Justa, 444 - Centro)

Quanto: a partir de R$ 249; vendas no site Bilheteria Digital