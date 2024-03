Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 15 de março (15/03)

Foto: Willer Carvalho/divulgação Banda CPM 22 é homenageada no evento Bloco do Eu Sozinho

Nesta sexta-feira, 15, acontece mais uma edição da festa Bloco do Eu Sozinho no Jamrock. O projeto é um dos maiores eventos em tributo ao rock nacional e terá um total de cinco horas, com homenagens a bandas como Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Engenheiros do Hawaii, Skank, Los Hermanos e O Rappa. Também haverá um bloco com músicas das bandas CPM 22, Detonautas e Raimundos.

Quando: sexta-feira, 15, às 22 horas

sexta-feira, 15, às 22 horas Onde: Jamrock (rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)

Jamrock (rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 35. Ingressos no Sympla

Elas Brilham

A temporada do espetáculo "Elas Brilham - Vozes que iluminam e transformam o mundo" começa nesta sexta-feira, 15, no Theatro Via Sul. Criado por Frederico Reder e Marcos Nauer, a montagem traz sete artistas que dão vida a cantoras, escritoras, cientistas, atrizes, pintoras, professoras e demais mulheres que contam suas histórias por meio da música. A produção segue em cartaz nos dias 16, 17, 22, 23 e 24 de março.

Quando: sexta-feira, 15, às 20 horas

sexta-feira, 15, às 20 horas Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 37,50. Ingressos no Uhuu.com

Bienal de Dança

Estão disponíveis os convites para a abertura da 14ª edição da Bienal Internacional de Dança do Ceará, que acontece entre os dias 28 de março e 7 de abril. Os ingressos podem ser retirados nesta sexta-feira, 15, a partir das 12 horas, na bilheteria do Cineteatro São Luiz e no escritório da produção do evento, situado no Hub Cultural Porto Dragão. Só será permitida a retirada de um convite por pessoa.

Quando: sexta-feira, 15, a partir das 12 horas

sexta-feira, 15, a partir das 12 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) e Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)

Teatro

Começa nesta sexta-feira, 15, o projeto "Revoluções Femininas", do grupo Terceiro Corpo. O coletivo completa dez anos em 2024 e inicia as ações com a montagem "Tudo Ao Mesmo Tempo Agora". A produção narra a história de Úrsula Laura, que deseja se tornar uma bailarina. A programação segue no sábado, 16, com a peça "Fale Mais Sobre Isso".

Quando: sexta-feira, 15, às 19 horas

sexta-feira, 15, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito

Improvável

Estão à venda os ingressos para novas edições do show de comédia "Improvável", realizado pela Cia. Barbixas nos dias 22 e 23 de junho. Criado pelo trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna, o espetáculo surgiu em 2007 e é baseado no formato de jogos de improviso, no qual um mestre de cerimônias apresenta as regras e escolhe um tema sugerido pela plateia.