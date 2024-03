Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 16 de março (16/03)

Foto: Jeff PACHOUD / AFP Amy Winehouse completaria 38 anos hoje, 14 de setembro. Na foto de 29 de junho de 2007, a cantora britânica se apresenta no palco durante o Eurockeennes Music Festival em Belfort

Mais uma edição do Festival de Covers do Grand Shopping acontece neste sábado, 16. Desta vez, a cantora Tatiana Freitas homenageia a britânica Amy Winehouse. A artista teve em sua carreira sucessos como "Rehab", "Back to Black" e "You Know I'm No Good". O Festival de Covers é gratuito e aberto ao público. No mês de março, a cada sábado homenageia um artista diferente. Anteriormente, foram lembrados o astro Freddie Mercury e a banda Mamonas Assassinas.

Quando: sábado, 16, às 18h30min

sábado, 16, às 18h30min Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Praça de Alimentação do Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) Gratuito

Festival

Acontece na nova fábrica da Turatti, localizada na Lagoa Redonda, a primeira edição do Saint Patrick's Day Turatti. A programação conta com shows, open bar com chope verde e sorteio ao vivo de um barril de 50 litros de chope. As apresentações musicais são comandadas por Felipe Cazaux, Music Vice e Fets Dômino. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

Quando: sábado, 16, a partir das 16 horas

sábado, 16, a partir das 16 horas Onde: Turatti (Avenida Recreio, 1210 - Lagoa Redonda)

Turatti (Avenida Recreio, 1210 - Lagoa Redonda) Quanto: a partir de R$ 70; vendas no Sympla

Museu da Fotografia

O Museu da Fotografia de Fortaleza segue com exposições abertas para visitação neste sábado, 16. A mostra "A Máquina do Tempo" é uma delas. Com curadoria de Denise Mattar e cerca de 300 obras, entre fotos novas e antigas, a programação é guiada pela fotografia como mudança da visualidade humana e transformação da arte.

Quando: sábado, 16, das 12h às 17 horas

sábado, 16, das 12h às 17 horas Onde: MFF (R. Frederico Borges, 545 - Varjota)

MFF (R. Frederico Borges, 545 - Varjota) Gratuito

Comédia

O ator, roteirista, humorista e improvisador cearense Thiago Matso se apresenta neste sábado, 16, no Teatro Chico Anysio. O artista faz seu show solo "Em Tudo Achai Graça". A comédia reúne as melhores piadas dos 13 anos de carreira do humorista cristão cearense com histórias da vida que foram marcantes, mas que ele encarou com muito humor. O espaço é limitado a 100 pessoas.