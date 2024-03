Programe-se: Confira agenda cultural de domingo, 17 de março (17/03)

Foto: Grupo Comédia Cearense/divulgação Grupo Comédia Cearense volta com espetáculo "Peter Pan" no Teatro Nadir Papi Saboya

O Teatro Nadir Papi Saboya recebe mais uma temporada do espetáculo "Peter Pan" nos domingos de março. Na trama, o personagem faz de tudo para proteger a Terra do Nunca das garras do Capitão Gancho. Ele leva Wendy numa viagem cheia de perigos e desafios. O elenco canta com Hiroldo Serra, Érica Cardoso, Yohana Manço, Natali Lima e mais.

Quando: domingo, 17, a partir de às 17 horas

domingo, 17, a partir de às 17 horas Onde: Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de setembro, s/n - Varjota)

Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de setembro, s/n - Varjota) Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)

Ingressos no Sympla





Feira de países

O RioMar Kennedy promove a Feira de Países até o dia 31 de março. O espaço busca representar a cultura de diferentes nações. O público pode encontrar diversos produtos criados por artesãos de Dubai, Senegal, Inglaterra, Egito, Indonésia e mais.

Quando: segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas; domingo, das 13 às 22 horas

Onde: Praça de Eventos do RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Gratuito





Os Tamboretes

O Coletivo Araras apresenta a peça "Os Tamboretes". A montagem traz denúncias ao consumismo e à destruição da natureza por meio da história de Raimunda e Benzinho. Os personagens, vividos por Ghil Brandão e Joca Andrade, são coletores de materiais recicláveis que vivem juntos em uma Fortaleza apocalíptica.

Quando: domingo, 17, às 18 horas

Onde: Teatro Morro do Ouro, no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito; retirada dos ingressos no Sympla





Aquelas

O Theatro José de Alencar (TJA) recebe o espetáculo "Aquelas: Uma dieta para caber no mundo", do Manada Teatro. A produção remonta a história de Maria de Bil, santa popular da cidade de Várzea Alegre, no Ceará, que foi transformada em mártir após ter sido assassinada no ano de 1926. Na obra, o público acompanha montagem de um jantar.

Quando: domingo, 17, às 19 horas

Onde: TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito; retirada dos ingressos no Sympla





Glauber Rocha

O cineasta Glauber Rocha completaria 85 anos no mês de março. Em alusão à data, o Canal Brasil promove programação especial com filmes assinados pelo cineasta. Serão exibidos em formato de maratona, a partir das 11h30, longas como "Barravento", "Terra em Transe", "Deus e o Diabo na Terra do Sol" e o inédito "Antena da Raça", documentário de Luís Abramo Campos e Paloma Rocha.

Quando: domingo, 17, a partir das 11h30min

Onde assistir: Canal Brasil