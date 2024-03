ÁRIES

As parcerias podem lhe oferecer suporte, considerando a Lua no eixo família-relacionamentos e sua fase cheia. Você tende a ser impulsionada a lutar por seus interesses, mas é preciso atuar de forma estratégica na gestão dos desafios, já que o Sol adentra seu signo e Marte a área de crise.

TOURO

O Sol pode dar clareza às dificuldades ao adentrar o setor de crise. Sua capacidade de articulação interpessoal tende a ficar em evidência em prol tanto da gestão das rotinas, visto que a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano, passando pela fase cheia, e Marte ingressa na área de amizades.

GÊMEOS

Chegou a hora de somar esforços. Sua proatividade na defesa de seus objetivos pode ficar em evidência, contando com uma importante articulação nas parcerias, pois Marte adentra o setor profissional, o Sol o das amizades, e a Lua transita no eixo material-social, passando pela fase cheia.

CÂNCER

Procure valorizar o importante suporte emocional, visto a Lua entre seu signo e a área familiar, passando pela fase cheia. Este momento pode aflorar um impulso de expansão profissional associado ao exercício de seus talentos, visto que Marte adentra a área espiritual e o Sol a do trabalho.

LEÃO

Busque moderar o discurso em prol das parcerias, visto a Lua no segmento crise-comunicação e sua fase cheia. Você tende a se conectar com seus valores e objetivos na vida, dando um toque apaixonado às suas ações, já que o Sol adentra a área espiritual e Marte o setor íntimo.

VIRGEM

Ações colaborativas tendem a tomar corpo com a Lua no segmento amizades-material, passando pela fase cheia. Momento de transformação interior pode lhe permitir refinar sua postura na defesa dos seus interesses, visto que o Sol adentra o setor íntimo.

LIBRA

O Sol tende a iluminar o potencial das parcerias ao ingressar na área de relacionamentos. Momento de maior engajamento na gestão do dia a dia, já que Marte adentra o setor das rotinas e a Lua transita entre a casa do trabalho e seu signo, passando pela fase cheia.

ESCORPIÃO

Busque inserir no dia a dia intervalos de descanso e introspecção. Este momento astrológico tende a favorecer uma maior dedicação à vida doméstica em seus aspectos operacionais e interpessoais, visto que o Sol ingressa no setor do cotidiano e Marte na área social.

SAGITÁRIO

Tente valorizar o somatório de talentos. Seu lado acolhedor e prestativo no trato humano pode evidenciar, o que ajuda nas parcerias nos âmbitos privado e profissional, pois o Sol ingressa na casa social, Marte no setor familiar e a Lua transita no eixo íntimo-amizades, passando pela fase cheia.

CAPRICÓRNIO

Você tende a viver um momento mentalmente dinâmico e de sintonia emocional com o entorno imediato, contribuindo com intercâmbios dinâmicos, já que Marte adentra a casa das ideias, o Sol a área familiar e a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho, passando pela fase cheia.

AQUÁRIO

Procure dinamizar os recursos patrimoniais. Este momento pode promover um movimento de expansão mental que contribui com sua postura na gestão do dia a dia, visto que o Sol ingressa no setor das ideias, Marte no material e a Lua transita no eixo cotidiano-espiritual, ficando cheia.

PEIXES

Busque fortalecer o círculo de confiança, considerando a Lua no segmento social-íntimo e sua fase cheia. Seu lado dinâmico e próspero pode aflorar, fazendo-lhe criar oportunidades e alcançar resultados importantes, já que Marte ingressa em seu signo e o Sol na área material.