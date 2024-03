Nasceu por volta do ano de 315 em Jerusalém ou em seus arredores. Pouco se sabe sobre sua infância e juventude, além de que ele cresceu num lar cristão, com vida financeira confortável. Ordenado sacerdote em 345, aos 30 anos, ele foi sagrado bispo de Jerusalém apenas três anos mais tarde. Cirilo precisou enfrentar a heresia do arianismo, que afirmava que Jesus seria o filho de Deus, mas não o próprio Deus. Ele deixou para a Tradição da Igreja diversos escritos, mas os mais famosos deles são as suas 24 catequeses. Nela, incluem uma introdução, 18 catequeses aplicadas durante a Quaresma e cinco "catequeses mistagógicas". A vida dele não se resumiu às catequeses, mas foi também marcada por polêmicas e perseguições. Em 386, São Cirilo morreu aos 71 anos de idade.