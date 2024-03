Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 18 de março (18/03)

Foto: Divulgação Avril Lavigne canta hoje, sexta, 9 de setembro (09/09), no Rock in Rio 2022: veja programação de shows

O Hard Rock Café Fortaleza, localizado no shopping RioMar Fortaleza, presta tributos a três artistas nesta segunda-feira, 18. A banda de rock, reggae, pop e surf music 4ventos presta homenagem à cantora Avril Lavigne (dona de hits como "Girlfriend" e "When You're Gone") e às bandas Evanescence e Paramore. O tributo será realizado a partir das 19h30min.

Quando: segunda-feira, 18, às 19h30min

segunda-feira, 18, às 19h30min Onde: Hard Rock Café Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Hard Rock Café Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Mais informações: Instagram





Uma Vida

Estrelado por Anthony Hopkins, o drama "Uma Vida - A História de Nicholas Winton" está em exibição em cinemas de Fortaleza. A obra apresenta a trajetória de Nicholas Winton, humanitário que, em 1938, durante a Segunda Guerra Mundial. se horrorizou com a situação vivida por famílias em Praga devido à influência da Alemanha nazista. Ele ajudou crianças e outras pessoas a fugirem do Holocausto, mas ficou atormentado com o sentimento de culpa pensando nos que não conseguiu resgatar.

Quando e onde: Ingresso





Ignez Fiuza

Segue disponível para visitação a mostra "ReVouVer Ignez Fiuza - Legado & Memória 100 anos", que celebra a trajetória e trabalho da marchand cearense Ignez Fiuza. Conhecida como "Dama das Artes", ela se consagrou como grande marchand (título dado ao profissional que negocia obras de artes) do Ceará. A exposição no Museu de Arte da UFC (Mauc) apresenta trabalhos feitos ao longo das décadas de 1970 a 2010.

Quando: até 3 de maio de 2024; funcionamento de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas (entrada até 15 minutos antes do encerramento)

Onde: Mauc (Avenida da Universidade, 2854. Benfica)

Gratuito



Netflix

Está disponível no catálogo da Netflix a minissérie documental "O Ninho: Futebol & Tragédia". A obra apresenta relatos de familiares das vítimas e jornalistas envolvidos na investigação da tragédia ocorrida no centro de treinamento do Flamengo, em 2019, quando atletas da base de futebol do clube morreram devido a um incêndio. Em três episódios, a série percorre os impactos do evento nas famílias dos jogadores.

Onde: Netflix



Mostra Sesc

Seguem abertas até domingo, 24, as inscrições para a Mostra Sesc Cariri de Culturas, que traz a oportunidade para artistas ou grupos de artistas nacionais se apresentarem com o intuito de promover suas artes. Artistas que têm foco nas áreas de Artes Cênicas (Teatro, Circo, Dança), Artes Visuais, Audiovisual, Literatura e Música devem acessar formulário virtual para inscrever toda sua obra e conjunto. Em seguida, eles irão passar pelo processo de seleção.

Quando: até domingo, 24

Onde: site